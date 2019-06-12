成都女大生無證醉駕被截查　警員拍照取證竟被要求「開美顏」

四川成都一名李姓女大生日前遭警方截查發現無證醉駕，出人意料的是，在警員對其拍照取證時，她竟要求警方「開美顏」（利用手機軟件的面部美化功能）。 當地警方表示，女大生涉嫌危險駕駛罪，其坐在副駕駛座的男友則作為共犯，兩人將被追究刑事責任。

李姓女大生醉駕遭警員截查。（紅星新聞）

成都交警5月21日夜晚定點查處酒駕，一輛白色私家車行駛而來，警員示意車輛停車檢查，李姓女司機先後經酒精呼氣測試和抽血檢測，結果均顯示其涉嫌醉酒駕駛。

警方調查發現，該女子是一名大學生，並未取得駕駛證，涉嫌無證駕駛。令人錯愕的是，警員拍攝違法證據照片時，李女還不忘提醒「要開美顏！」似乎完全忽視自己即將因違法行為接受法律制裁。

坐在副駕駛的騰姓男子表示，車是自己的，當時他在教李姓女友開車。他說，當晚兩人用餐期間，兩人喝了幾瓶啤酒，飯後計劃到市中心遊玩，但一直沒有找到代駕，騰男便打算自己開車。在前往市中心途中，李女提出想體驗一下開車的感覺，騰男便將車交由女友駕駛，豈料車輛行駛10幾分鐘後即遭警方查獲。

警方指出，騰男在明知道李女未取得駕駛執照，仍將車輛交由其駕駛，已違反相關法律，依法罰款1000元人民幣，並吊銷騰男的駕駛執照。李女涉嫌危險駕駛罪，騰男構成共犯，兩人都將被追究刑事責任。

（成都商報）