【2020台灣大選】蔡英文民調勝出　王金平：對手實力強，藍應團結

在台灣，民進黨總統初選結果今天（13日）出爐，民調顯示，現任總統蔡英文支持率超過賴清德8.2%。民進黨當天宣布，蔡英文將代表民進黨，參加明年台灣總統選舉。 在民進黨結果公布前，退出國民黨初選的前立法院長王金平表示，相信任何一位出線，都是國民黨最強的對手，實力都很堅強，所以國民黨更應該團結。他還指出，國民黨需要加油的地方很多，要達成最後的輔選成功不是那麼容易，過程中一定要做很多事情。

民進黨13日宣布，蔡英文將代表民進黨，參加明年台灣總統選舉。（資料圖片）

王金平：黨中央很多作法不談也罷

王金平13日上午接受媒體訪問，針對鴻海董事長郭台銘不滿國民黨中央洩漏初選座談會內容，王金平表示，「黨中央很多作法我們不談也罷了」；媒體進一步詢問，是否覺得郭台銘受到委曲，他僅說，他不清楚真正問題，不予置評。媒體追問，是否覺得國民黨的難題是黨中央，他說，黨中央過去的作法讓部分的參選人，有意願的人或者是社會覺得很奇怪。

據悉，爭取國民黨提名參選總統的郭台銘昨天（12日）針對初選座談會內容遭媒體報道表示，文傳會給一份聲明要每一名參選人照唸，自己是遵守黨規的乖乖牌，卻有人把會議內容洩漏出去；國民黨口說團結卻沒有管制參選人發言的能力，是造成不團結的因素之一，年輕人不加入國民黨，主因是國民黨保守、不團結，讓人失望。

而針對郭台銘、高雄市長韓國瑜攻勢越來越烈，是否擔心黨內團結被破壞，王金平說，這是他的憂慮，希望國民黨內部不要有互相攻擊，或是做出讓國民黨更不團結的言論，希望國民黨更團結，一起努力來獲得2020年的政權。

據此前報道，王金平宣布投入國民黨內初選3個月後，於上周四（6日）發表聲明，被外界視為退出國民黨初選。但他其後澄清是「不參加初選」，並非退選。

王金平表示，希望國民黨內部不要有互相攻擊，或是做出讓國民黨更不團結的言論。（資料圖片）

王金平：「一國兩制」在台不被接受

此外，韓國瑜昨天說，港、澳一國兩制，「目前以中華民國地區來說，我們完全沒辦法接受」，韓國瑜所稱的「中華民國地區」，引發外界熱議，王金平表示，依中華民國的憲法，當然是有所謂大陸地區、台灣地區，這是台灣地區。

談到香港「反送中」行動，王金平說，他要再次表達，「一國兩制在台灣是不會被接受的，台灣一定要堅守維護中華民國是一個自由、民主、人權的國家，一定要珍惜這樣的狀況。」

（中央社）