【逃犯條例】台灣數千民眾立法院前集會　籲港府撤回修訂

民陣對港府「只緩不撤」表明不收貨，今日（16日）如期舉行第4次反修例遊行。 在台灣，在台港生及公民團體今天也在立法院前集會，不僅要求港府撤回修訂《逃犯條例》，也提出台灣設立庇護港澳政治難民的具體措施，及呼籲各政黨總統參選人明確承諾拒絕一中和平協議等。有台媒指現場人數在下午2時許已破千人；主辦單位則表示，有約5千名民眾參與集會。

為聲援香港反對修訂《逃犯條例》行動，在台港生及公民團體在立法院外集會。（《聯合報》）

在台港生及公民團體今天集會嚮應香港的反修例遊行。（在台香港學生及畢業生逃犯條例關注組Facebook）

參與集會的包括在台港生及畢業生《逃犯條例》關注組、台灣公民陣線聯盟及台灣青年民主協會等。集會團體譴責港府暴力鎮壓和平抗爭，呼籲追究警方責任；港府應承認612和平示威並非暴動，釋放被拘捕的抗爭者，停止司法追訴；要求港府撤回修訂《逃犯條例》草案，而不只是暫緩。

在台灣政府方面，集會團體要求立法院應發表「反送中」聲明，反對將台灣人移交中國大陸；呼籲政府與立法院應設立庇護港澳政治難民的具體措施；呼籲政府與立法院，針對香港公務員、警察及「中資具重大影響力」的港資來台進行嚴格管制；呼籲台灣與各國政府共同檢視香港民主、人權、法治狀況，阻止中國大陸傷害香港。

同時，集會團體也呼籲台灣各政黨及總統參選人明確承諾拒絕一中和平協議；各政黨及總統參選人應於面對中國大陸政府的場合提出「人權訴求」並「反對送中條例」。

（《聯合報》/中央社）