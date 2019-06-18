美媒指特朗普要求外交官暫不訪台　台外交部：未曾聽過有關說法

美國《華爾街日報》引述華府官員指，特朗普團隊對是否對台售武一事上意見有分岐，有意見擔心會影響中美恢復貿易談判的進程，又指特朗普曾要求美國外交官不要訪台，避免影響中美就貿易談判達成共識。 台灣外交部回應報指，未曾聽過有關的說法，又指與美方溝通順暢，美台關係非常密切。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚去年3月訪台，是美國通過《台灣旅行法》後首名訪台官員。（資料圖片）

《華爾街日報》報道，不願透露姓名的華府官員指，特朗普團隊內部為了是否出售包括戰車在內的20億美元軍備一事意見不合，有人擔心會影響與中國恢復貿易談判的努力；有些官員擔憂，中國可能利用軍售案做為不安排特朗普及習近平二人月底在G20舉行會面的藉口。

不過，特朗普團隊內部也有許多鷹派的官員認為，加強美台關係，對美國在亞洲的國安利益至關重要。報道也提到特朗普抨擊去年3月訪台的美國國務院亞太副助卿黃之瀚（Alex Wong），質問美國外交官在台灣做甚麼。特朗普指正在努力與中國達成協議時，要求美國外交官不要訪台。

對此，台灣外交部北美司司長姚金祥表示，特朗普上任以來已3度對台軍售，依據《台灣關係法》實行美國對台安全的承諾。對於外媒報道提到，特朗普政府不希望美方官員訪問台灣，姚金祥回應指「外交部沒有聽說這樣的事情」，又強調外交部與美方溝通順暢綿密，過去幾個月來不斷有美方資深官員來台訪問，顯示台美關係非常密切。

蔡英文2017年曾出訪所羅門群島。（資料圖片）

所羅門群島傳斷交 台方否認

另外，《中國時報》報道，與台灣有邦交的所羅門群島設立了跨黨派行動小組來評估與台灣的關係，該國正在評估是否要跟台灣斷交，並決定派遣兩名親北京的部長跟隨一個商務代表團訪問大陸。

外交部發言人李憲章表示，中國是所羅門群島木材的主要輸出國，所國指派相關部長組團前往大陸，是為了擬定原木價格，評估木材市場需求與供給。李憲章指目前所國政界，不論國會或內閣，大多數仍支持與台灣建交。又指雙方關係穩健成長，各項合作計劃包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著。台灣駐當地的大使館將持續與所國各界積極交往，深化雙方的邦誼。

（綜合報道）