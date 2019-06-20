【長榮罷工】桃園機場設應變小組　下午香港飛台北4班機恐受阻

長榮航空空中服務員周四（20日）下午4時起開始罷工，為應對影響，桃園機場公司將成立應變小組處理，以免一旦長榮航空航線全面癱瘓，導致大量旅客需要改簽或滯留，以及客機不敷位置停放等問題。

罷工後桃園機場將會是「重災區」，周四整體會有約40多班航班受影響，若罷工持續至周五（21日），則會涉及近300班航班，影響超過6萬名旅客。對香港的影響方面，根據香港國際機場網站顯示資料，周四下午4時起共有4班長榮航空航班，全部都是從香港飛往台北，航班編號分別是BR 856、BR 872、BR 858、BR 810。

長榮空中服務員於下午4時開始罷工。（資料圖片）

另據台灣傳媒報道，長榮航空現時總機隊共有多達68架客機及6架貨機，沒有空中服務員則全部都不能起飛，桃園機場公司預計只能提供60個位置停放。

處理受影響旅客方面，桃園機場公司將會讓機場官方網站與長榮航空網站的罷工專區連接，保安上亦會安排航警加強機動巡邏，並加強接駁前往各航廈，以便讓受影響旅客有暫置空間，要轉機的旅客則會視情況就近調度候機室。

此外，交通部民航局亦指已成立應變中心，正盤點長榮航班數目及旅客狀況，協調有關單位進行盡速提出因應方案，並請各機場做好準備。交通部表示，應變中心將分為「航班調度及旅客服務」、「場站服務」、「旅行業務」及「勞資協調」4大任務分組。按此前初估，長榮航空的國際航線運量佔台灣整體24%，每天有3.7萬人次國際旅客及1.3萬人次本地旅客，現已請中華航空做好增班準備，協助旅客改簽。

（綜合報道）