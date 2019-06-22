涉公海運油予朝鮮　被政府制裁凍結資產　台商高雄住處跳樓自殺亡

高雄油商陳世憲涉嫌2017年10月租用香港籍貨輪「方向永嘉號」（Lighthouse Winmore），在公海駁油給朝鮮，隨後於去年被高雄地檢署依偽造文書罪起訴，並於今年初被法務部制裁，凍結所有資產。 據台媒傳媒報道，陳世憲周六（22日）上午在高雄鹽埕區的住處6樓跳樓自殺，頭部撞擊地面，腦漿四溢，當場死亡。

最初是韓國政府發現懸掛香港旗幟方向永嘉號，在公海上與朝鮮的船隻對接交收油品，份量多達600噸。同年11月24日，方向永嘉號在駛入麗水港後即遭海關扣查。

陳世憲在住處跳樓自殺亡。（聯合新聞網）

雄檢去年1月表示，台灣材料商Billions Bunker集團的陳世憲涉嫌違反國際制裁方案，租用方向永嘉號到公海向朝鮮販賣油品，但在出口報單目的地填上香港。陳世憲承認有不實文書，獲准以150萬元（新台幣．下同）保釋外出，但限制出境出海。

陳世憲其後於今年1月被法務部依《資恐防制法》規定及聯合國安理會制裁決議，首次開先例啟動制裁，將所有資產凍結。陳世憲同時亦涉嫌致電法務部恐嚇次長陳明堂、洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲，並被雄檢查出曾先後4次以不實資料報關，企圖隱匿油料去向。

涉事香港籍貨輪方向永嘉號。（資料圖片）

陳世憲有自殺前科，去年被捕後曾在住處吞服安眠藥，所幸經家人送醫獲救。陳世憲跳樓自殺後留有一封遺書，台灣警方以「偵查不公開」為由拒絕說明。由於陳世憲身分特殊，轄區警方已報請檢察官要相驗以釐清死因。

值得一提是，香港01記者此前翻查資料，發現方向永嘉號是由一間香港空殼公司擁有，背後由一名龔姓廣州男子投資，其於內地及香港持有多間公司，部份更於英屬處女島註冊，身份神秘。

（綜合報道）