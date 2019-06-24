台保母涉虐1歲嬰致命危　500網民夜圍住處「討公道」與警爆衝突

台中市傳出1歲女嬰遭一名保母虐待至命危的案件後，台中網友周日（23日）晚上發起「包圍保母家」的行動「討回公道」，現場一度聚集多達500人。 警察到場後，現場有民眾放煙花鞭炮、按喇叭、撒溪錢等，甚至有人丟雞蛋，警民發生多次衝突。有警員向民眾潑灑辣椒水以驅散人群，到凌晨人群才散去。

台中網友23日晚上發起「包圍保母家」的行動「討回公道」，警方出動大批警力到場。（東森新聞）

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據台媒報道，台中市一名年僅1歲的小女嬰上周五（21日）上午突然昏厥送醫，經診斷後確定顱內出血、腦神經斷裂。醫生評估後發現女嬰腦部4分之3都受損，即便脫險救活後也是植物人。女嬰母親陳女不忍看到女兒受苦，表示倘若1周後女嬰無法自主呼吸，屆時將會選擇拔管。

據台中市社會局調查，陳女1個多月前委託郭姓保母平日24小時照護女嬰。經醫生初步驗傷後，發現女嬰傷勢相當嚴重、複雜，不但腦部受到重創，而且左手臂骨折、胸口後背也有瘀傷，懷疑遭到虐待，因此通報相關單位調查。陳女也在網上發文表示，女兒疑似遭保母虐待。

有網友23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍在郭姓保母住處的樓下，並大喊「出來面對」。警方到場後，民眾情緒一度相當激昂，要求警方立刻羈押郭姓保母。

隨著聚著的人群愈來愈多，晚間10點左右，警方要求民眾應立即解散。不過，群眾情緒過於激昂，有人開始放煙花鞭炮、按喇叭、鳴笛、撒溪錢等，甚至有民眾丟雞蛋。又有民眾不滿警方封鎖道路，直接騎電單車突破警方封鎖點，因此被警員認定為危險駕駛。警員向民眾潑灑辣椒水以驅散人群，並將其中數人拘捕。

（綜合報道）