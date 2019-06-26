【七一遊行】台灣民進黨：支持港人爭取政治權利　研議擴大聲援

對於香港7月1日將再度舉辦大型遊行，台灣民進黨主席卓榮泰今天（26日）說，支持香港民眾爭取更多民主自由和政治權利，亦呼籲國際社會共同聲援，並請相關部門研議擴大聲援香港的做法。

逾百萬香港市民參加本月16日的反對《逃犯條例》修訂遊行。（盧翊銘攝）

民進黨中常會今天邀請國立成功大學政治系教授梁文韜專案報告「香港陷中悲歌」，民進黨發言人李問會後轉述卓榮泰談話指出，1997年以來，一國正逐漸凌駕兩制，「在北京當局的干涉下，香港的自由、民主、法治不斷被壓縮，快速流失，不僅特首普選遙遙無期，人權更是每況愈下。」

卓榮泰舉例，銅鑼灣書店股東及員工的失蹤案，嚴重侵犯香港的言論自由與人權保障，「所謂的一國兩制、港人治港，終究只是一場騙局。」

卓榮泰說，在這樣嚴峻的情勢下，香港人民爭取民主自由的努力從未間斷或退卻。在雨傘運動後，香港特首強推修例，激發出香港民眾的團結意識，百萬人民站上街頭，成功迫使香港政府讓步。

卓榮泰形容明年台灣大選是一場「抗中保台的保衛戰」。（中央社）

將進一步討論聲援辦法

卓榮泰續指，民主得來不易，必須持續捍衛。如果今天台灣沒有站出來聲援香港，今天的香港就會成為明日的台灣。民進黨支持香港民眾爭取更多的民主自由和政治權利，亦呼籲國際社會共同聲援，「讓中國正視香港人民追求普世價值的基本人權」。

他表示，明年台灣大選是一場「抗中保台」的保衛戰，「面對紅色滲透及中國統戰日益嚴重的威脅，呼籲國人要處處提高警覺心，團結一致」。民進黨執政團隊會繼續強化台灣的民主防衛機制，確保台灣的民主自由。

被傳媒追問擴大聲援香港有哪些具體做法時，李問表示，可能透過文宣，或與台灣民眾進行議題對話。此外，府院黨各部會將討論如何進一步在台灣內部及國際層面聲援香港。

（中央社）