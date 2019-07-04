【旅行注意】台加航線出售行李空間盛行　當局籲勿淪運毒替罪羊

「行李空間出售：1公斤10加元，23公斤行李箱200加元……」近來，加拿大的台灣人社群網上買賣搭飛機的行李空間蔚為風潮，加拿大邊境服務局（CBSA）和台灣駐多倫多辦事處都呼籲，民眾應小心勿淪為運毒的替罪羊。

在加拿大多個網絡社群都出現「買賣行李空間」的帖文。（Facebook截圖／群組「我是台灣人, 我住加拿大」）

據《中央社》報道，打開「多倫多行李空間買賣」、「多倫多台灣人論壇」、「我是台灣人，我住加拿大」、「加拿大打工度假」等Facebook群組，幾乎每天都看得到內容大同小異的「售行李空間」貼文，而且幾乎每則都有人留言詢問或私訊回應。

目前加拿大多倫多及溫哥華兩個城市，均有航班直飛台北。在人們「旅行兼賺外快」的創意發想下，竟衍生出「行李空間黑市買賣」，你情我願的盛況熱絡地令人咋舌。更有專門提供出售行李空間帖文資訊的Facebook團體，自2017年成立至今，成員已超過千人。

若從正面來看，此現象充分顯現參與買賣者「對人性的信任」、「鄉親不會害人」的想法，以及方便民眾託運物品。

不過，由於早有國際販毒集團利用民眾貪念，假託運之名令他人夾帶毒品闖關，加拿大邊境服務局（CBSA）和台灣駐多倫多辦事處等，都警告民眾莫無視背後的高風險。台灣和加拿大政府都已正式呼籲民眾，不要替人攜帶行李，以免在不知情下成為「毒品信差」，因小失大，觸犯法律，後悔莫及。

多倫多一間出售行李箱的商舖，有行李箱以19.99加元（120港元）的低價促銷。（中央社）

託運者知情與否都要擔責

台灣駐多倫多經濟文化辦事處呼籲，想偷運毒品的不肖分子，一定會用各種偽裝方式，若有旅客幫人帶的行李含有毒品，被台灣海關查獲，「倒霉的只是帶貨的人」，因為委託人不可能留下真實身份。

CBSA近期則多次發布新聞和警訊，指國際販毒集團提供多種財務誘惑，利誘加拿大民眾、尤其是喜歡貪圖小利的年長者，讓他們在不知情下攜帶一些「看似無害」的物品交給目的地聯絡人，已有被害人在搭機落地接受安檢時，被查出這些物品內含毒品，因而被逮捕或拘留。

CBSA續指，這些毒品通常都隱藏得很好，例如藏在行李箱暗袋、衣服、朱古力、糖果、罐頭或茶葉盒中，甚至是相框或盥洗用具中。被害人無論知情與否，都不能逃脫罪責。

（中央社）