【中美貿易戰】美學者︰台灣是大輸家之一　選邊站會損失慘重

被英國《經濟學人》雜誌評選為「全球最具影響力經濟學家」的柯文（Tyler Cowen）周二（9日）指出，中美貿易戰「永遠不會停止」，貿易戰下最大的受害者，其實是夾在中美之間的「小國」，例如台灣、韓國和新加坡。

柯文說，台灣若被統一，美國的國際地位將遭受重大打擊。（今周刊）

柯文在台北出席「台灣大未來」論壇並發表演講。他表示，自己這次演講有兩大重點，一是台灣應該憂心並關注中美貿易戰進展，二是「美國並不真正在意你們的死活」。

他指出，眼下的中美貿易戰，重點其實不在關稅戰爭、貿易，而是中美必然的衝突終於引爆，台灣亦是衝突的關鍵因素之一。

柯文說，台灣對美國或許沒有那麼重要，但美國在意台灣被統一後的全球局勢，屆時美國的國際地位將遭受重大打擊，盟友將不再信任美國身為國際領導者的角色，包含以色列、歐盟、日韓等國，皆可能各自發展核武。考慮到中美勢必一戰，與其等到十幾年後中國更富、國力更強之時再戰，美國選擇現在就先發制人。

指美憂國際地位被中國威脅

他又指，美國以前看到台灣民主化，便樂觀認為中國經過發展，會變成一個「巨大的台灣」。然而事與願違，且中國已威脅美國的國際地位，配合上中美貿易赤字、美國男性勞工薪資停滯近50年等因素，美國國內的不滿情緒飆升，讓兩國間的經濟戰難以避免。

柯文認為，貿易戰底下最大的受害者，其實是夾在中美兩國之間的「小國」，例如新加坡、南韓、台灣都會是貿易戰下的大輸家，由於與中國、美國的聯繫都很深，未來要選邊站便會損失慘重。

（今周刊）