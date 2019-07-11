公共藝術品標記台灣為獨立國爆爭議　LSE尊重原創維持原貌不變

倫敦政治經濟學院（LSE）3月設立的一座地球儀公共藝術品，把台灣和中國大陸以不同顏色劃分，遭到大陸的留學生抗議。校方此後開會討論，曾決定將把台灣和大陸標為同一顏色，令台灣方面大感不滿。 據台媒近日報道，LSE目前已決定不改台灣的國名與顏色，維持用不同顏色標注，但就以「星號」加註來説明有爭議的邊界。

地球儀上，台灣和中國大陸被以不同顏色劃分。（網絡圖片）

LSE是台灣總統蔡英文的母校，據此前報道，該校3月26日起展示設在學生中心外的公共藝術品「反轉的世界」（The World Turned Upside Down），把台灣和中國劃分為不同顏色，並將西藏首府拉薩標記為國家首都，由此爆發爭議，中國留學生要求校方修改作品。



校方4月召集學生代表討論後，曾決定將把台灣和中國標為同一顏色，台北會從紅點變成黑點，REP. CHINA字樣也會一併被移除。會議中也決定把拉薩降格為城市，中印邊界依照聯合國規定劃定。



台灣外交部在得知校方決議後，通過駐英代表處去函表達抗議。LSE的台灣留學生也發動連署聲明，指「中華民國（台灣）作為一個主權獨立的國家」。



除了台灣與大陸的爭議外，這個地球儀還將耶路撒冷被標為以色列首都，但其實國際上多不承認耶路撒冷為以色列首都，而許多戰亂地區的邊界爭議也引發眾多質疑。



微調後，台灣旁邊加註了星號，與中國大陸的顏色仍然不同。（中央社）

爭議延燒4個月後，校方近期針對地球儀進行微調，在台灣旁邊加註了星號。在耶路撒冷的爭議部分，則是把耶路撒冷從紅色方格改成了代表一般都市的白色圓點，加上了原本沒有標示的「巴勒斯坦」，並在旁邊標註星號。



LSE在地球儀公共藝術品旁邊豎立告示牌。（中央社）

校方也在地球儀旁邊樹立告示牌稱，「在LSE，對於全球重大議題有不同觀點的人，可以進行相互尊重的辯論。」



而就事件的最新進展，台灣外交部10日回應稱對此表示「歡迎與肯定」，並認為LSE此舉「既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實」。



（中央社、ETtoday新聞雲）