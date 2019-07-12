【2020台灣大選．觀察】誰是蔡英文的最佳助選員？

時間回到2019年大阪G20峯會前，美國《時代週刊》在6月25日引述美國國防部消息人士的話稱，美國財長姆努欽施壓擱置了22億美元的對台軍售案，以此希望中美能夠藉此次中美元首會晤推動達成貿易協議。

G20中美元首會晤後美國即批准軍售

然而在G20中美元首會晤之後，美國國務院於7月8日宣佈批准向台灣出售總價值約22億美元的武器裝備，項目包含20億美元的108輛M1A2戰車與相關設備，以及價值約為2.24億美元的250枚刺針防空導彈與相關設備。

根據台灣的國防報告書顯示，這起軍售是美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，美國政府依照《與台灣關係法》（TRA）向台灣出售武器及相關服務，前三次分別是2017年的14.2億、2018年的3.3億以及2019年4月的5億美元，從數字上可以看出，此次軍售的金額幾乎為前三次的總合。

台灣總統蔡英文出訪加勒比海友邦國，11日過境紐約，並到駐紐約台北經濟文化辦事處, 出席台灣邦交國駐聯合國常駐代表的歡迎酒會。（資料圖片）

從時間點來看，這次美國宣佈對台軍售的時間點適逢G20中美元首會晤一個星期以後，以及台灣總統蔡英文7月11日開始「過境」美國之際。

而跟重啟軍售類似的情況也發生在蔡英文「過境」美國中，在G20中美元首會晤前，台灣親綠媒體曾高調報道蔡英文將「過境紐約」，但在G20期間，台灣總統府卻改口説仍在跟美方確認行程。而在7月10日，蔡英文出訪前一天，台媒則報道蔡英文將於參訪去程「過境紐約」，回程將過境丹佛市。

換句話説，對美國來説，暫停對台軍售只是為了營造中美元首會晤的和氣氛圍，但持續打「台灣牌」才是更符合美國國家利益的做法。不過對美國來説，能夠持續打「台灣牌」的一個條件則是必須找到「聽話」的台灣領導人，而從許多跡象都顯示出美國似乎已經認定這個人選只會是蔡英文了。

台北市長柯文哲的兩岸和美台立場只會是「親美友中」。（中央社）

以台灣2020總統大選的局面發展來看，即便台北市長柯文哲最終出來參選，但他或國民黨的候選人的兩岸和美台立場只會是「親美友中」，而不像蔡英文已經「選邊站」地「親美抗中」，因此單論在兩岸問題的配合度來看，顯然對美國而言，蔡英文擔任台灣領導人更符合美國的國家利益。

而在蔡英文從7月11日至22日的「自由民主永續之旅」出訪，外界認為蔡英文在過境美國時也會受到美國的「高規格禮遇」，台灣總統府更規劃讓蔡英文與隨行媒體團在美國舉行記者會，再再證明台美關係的堅實，也被外界認為美國的確有介入台灣2020總統大選的意圖。