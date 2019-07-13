已見過蔡英文及陳菊　林飛帆將出任民進黨副祕書長

據台灣傳媒報道，主張台獨的「太陽花學運」總指揮林飛帆將於下星期接任民進黨副祕書長一職，總統蔡英文及總統府祕書長陳菊近期都已與林飛帆見過面，很高興他加入民進黨團隊。 林飛帆星期六（13日）晚間受邀到高雄出席台獨政黨「時代力量」的募款餐會，期間低調不願 受訪，活動中也未上台致辭。

現年31歲的林飛帆知名於2014年的「太陽花學運」，是當時總指揮。林飛帆事後被台北地檢署依妨害公務等罪起訴，歷經一審及二審均獲判無罪。

林飛帆（前排綠衫者）是當年太陽花學運的總指揮。（資料圖片）

報道提到，事實上民進黨祕書長羅文嘉自今年初上任後，就密集洽詢林飛帆加入民進黨中央的意願。林飛帆基於與時代力量較有淵源，從來沒有想過要加入民進黨而婉拒。

有知情人士透露，羅文嘉在尋找接替上月底請辭的副祕書長徐佳青的人選時，亦有去探詢林飛帆的意願。羅文嘉與民進黨主席卓榮泰持續和林飛帆保持聯絡，林飛帆亦覺得民進黨與過去不同，經過半年的互信認識，最終決定藉今次機會加入民進黨。

另有不具名的民進黨高層亦認為，林飛帆與民進黨本沒甚關係，反而與時代力量的互動較為密切，其出任民進黨副祕書長，預料會對民進黨有正面的作用。

公開報道顯示，林飛帆曾公開支持台獨；而時代力量亦是支持「台獨」的政黨，主張「台灣國家地位正常化」

（綜合報道）