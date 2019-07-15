【2020台灣大選】韓國瑜初選壓倒性勝出　誰是幕後最大功臣？

國民黨黨中央今天（15日）上午11點公佈初選民調結果，最終由韓國瑜以44.805%的民調支持度「壓倒性」獲勝，得到國民黨2020總統大選候選人的資格，而第二名的郭台銘僅有27.730%，再來是朱立倫有17.9%，周錫瑋有6.02%，最後是張亞中有3.544%。 而韓國瑜為何能以如此大幅度領先民調居第二名的郭台銘呢？背後的幕後功臣有哪些？

據台灣媒體報道，韓國瑜在6月1日台北總統府前的第一場大型造勢活動，其背後的三大支持者，分別是旺旺中時蔡衍明、妙天禪師以及前花蓮縣長傅崐萁。而韓國瑜後續在花蓮、雲林跟新竹也都是這些支持者在背後助力，成功號召廣大的死忠支持者。

此外，韓國瑜的岳家是雲林西螺福佬客籍政治世家，岳父李日貴早年在濁水溪畔經營砂石業，後來擔任了三屆的雲林縣議員，在雲林當地政商關係良好，也成為支持韓國瑜的主要勢力。

不過韓國瑜的四場大型造勢活動雖然成功，但在初選民調前，韓國瑜的民調始終和位居第二名的郭台銘處於「不分高下」的狀態，例如聯合報於7月1日公佈最新民調，結果顯示，韓國瑜的黨內互比支持度達30%，而郭台銘則有29%的支持度「緊追在後」，甚至過幾天還一度傳出「韓國瑜選情告急」的呼聲，因此如何解釋韓國瑜為何最終能大幅領先的確有其必要。

民調開始後的第二天晚上，台灣媒體曾公佈即時民調，結果顯示韓國瑜以41.9%的支持度勝過郭台銘的32.1% ，而這導致郭台銘炮轟黨中央批評「民調失真」，原因是黨中央沒有采納他提出的建議納入「手機民調」。而相較於此，韓國瑜則是大力動員支持民調守在家中電話前，也在民調調查前一天晚上開直播進行民調教學，口訣就是「唯一支持韓國瑜」。因此一來一往下使得民調結果拉開差距。

韓國瑜於國民黨黨內初選中勝出。（中央社）

另一方面，民進黨和中間族羣包括年輕人的投票意向也恐影響結果。台灣社會一度傳出民進黨要「灌票」給韓國瑜的説法，而這個做法背後有二個目標，首先他們認為韓國瑜的爭議性比較大，未來韓國瑜出線後比較「好打」。再者則是如果郭台銘落選，則有望讓國民黨面臨分裂危機。因此抱持這種邏輯將使得討厭韓國瑜的「逢韓必反」卻在國民黨初選民調中支持韓國瑜，雖然讓韓國瑜得以出線，但卻讓國民黨在2020總統大選之路上面臨更大的挑戰。

總結來説，韓國瑜能夠在黨內初選中獲得「壓倒性」的勝利，可能原因有三者，其一是成功號召支持者「非韓不投」，再者是動員羣眾留守在電話前，成功將聲勢轉化為具體的支持度，其三則是民進黨和中間選民的「另類助攻」。