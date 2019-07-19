【觀察】柯文哲會是2020總統大選的「造王者」嗎？

隨着韓國瑜從國民黨黨內初選中出線後，2020總統大選的藍圖已經越來越清晰，而近日台灣媒體便不約而同地將焦點放在尚未宣佈參選的台北市長柯文哲身上。而柯文哲究竟會否參選的回答也挺耐人尋味，他半開玩笑地説正在研發「原子彈」，但他也老實説他還不知道這會是什麼。

柯文哲的「原子彈」説似乎有二種解讀的意涵。首先是指用「原子彈」做為必勝的武器，意指這能扭轉目前柯文哲民調位居第三的局勢。再者則可能是，宣佈參選的時間點，這跟第一者相關。眾所周知，日本在廣島和長崎核爆後才正視敗戰的局面，並迅速宣佈無條件投降。而柯文哲參選的時間點，在理想的情況下顯然是代表對於勝選已經「胸有成竹」才加入戰局，否則，冒然進場的柯文哲將會成為2020總統大選的「造王者」。

柯文哲接受媒體聯訪，焦點仍是會否參選2020總統大選。（多維記者：劉育辰/ 攝）

金融時報中文版近日刊登學者觀點，認為2020總統大選，必然會走向三角競爭的局面，而且將由排名最後的人選左右大局，理由是「柯粉」、「韓粉」和「英粉」一樣，都不是那麼容易操作棄保的死忠羣眾。

對於柯文哲的參選，其實藍綠都做了一定程度的準備，不論是在初選期間將柯文哲納入民調，又或者時時關注柯文哲的動向。雖然台灣外界都認為柯文哲一定會出來參選，但柯文哲始終説這個答案是他本人都不知道的。

從另一個層面來説，即使柯文哲最終放棄投入選戰，也是成為另類的「造王者」，由於柯文哲的支持者始終被認為和蔡英文的支持者較相近，假如柯文哲不參選，其實也在一定程度上被視為「白綠合作」，換句話説，柯文哲的存在無論如何都已經造成影響力，但柯文哲是否能在2020大選中獲勝，恐怕真的需要這顆誰都不知道是什麼的「原子彈」才行。