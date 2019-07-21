【2020大選】民進黨推中共代理人修法　官媒：為選舉破壞兩岸關係

繼修改「國安五法」後，台灣總統蔡英文早前稱要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法，未來將嚴格規範人民、法人、團體或機構不能為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明以及參加中共舉辦的會議等。 草案規定，違法者可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元（摺合約港幣126萬）以下罰金。 官媒《人民日報》今日（21日）發表題為「亂扣『紅帽子』掩不住執政敗績」的評論文章，表示民進黨當局為了選舉，為了一黨一己之私，明知道會破壞兩岸關係、損害台灣民眾切身利益，也在所不惜。

蔡英文早前宣稱，要在立法院下個會期完成「中共代理人」的修法。（資料圖片）

文章指，民進黨向來愛扣別人「賣台」的「紅帽子」，觀點不合就「紅帽子」侍候。以往的「紅帽子」還只是口頭攻擊貼貼標籤，如今，民進黨在立法機構擁有過半數席次，「紅帽子」也鳥槍換炮。比如，國安五法中針對退休官員或將領的條款，如果他們到大陸參加政治性活動，可能被停發甚至追回退休金。一頂「紅帽子」就能讓他們老無所養、生活無著，殺傷力強大。

文章又指，此次修法不僅把「大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體」全納入，還模糊地以言行是否危害台灣安全作評判標準。不但組織、參與兩岸交流活動可能動輒得咎，公開支持大陸提出的主張也可能被羅織入罪。這些「惡法」猶如鋪設了雷區，經常往返兩岸或者只是不認同民進黨立場的台灣民眾，就可能踩到「雷」。

文章最後稱，最近幾次大選中，兩岸政策都是民進黨的軟肋。2012年民進黨敗北，外界普遍認為，正是兩岸政策讓他們輸在最後一里路。2016年，民進黨以「維持兩岸現狀」誤導台灣民眾而獲勝。結果，民進黨上台3年來，兩岸關係持續惡化，民進黨也被評價根本沒有能力處理好兩岸關係。2020年大選在即，顯然民進黨要用這些重量級「紅帽子」大棒清場。兩岸政策這門課民進黨拿不到分，乾脆大門緊鎖，其他人別想進場得分。

（《人民日報》）