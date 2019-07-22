【2020台灣大選．觀察】韓國瑜聲勢浩大的背後原因

在國民黨初選結束後，柯文哲會否參選便成為2020台灣總統大選的最後一塊拼圖。不過，無論柯文哲是否參選其實都已經正式宣佈選戰開打。而民調位居第三的柯文哲是否會成為「造王者」便是近日台灣社會的關注焦點。 根據分析，假若柯文哲參選，則將對國民黨的韓國瑜有利，而假若柯文哲不參選，則2020總統大選將是「藍綠對決」的局面，戰局顯然是「難分難解」。

因此，就韓國瑜的支持者來説，現階段的首要任務似乎變成「拱柯」，以便在一定程度上分化蔡英文的支持羣眾，而使得在「三足鼎立」中韓國瑜的勝算能夠極大化。

而這個想法也有民調數據能做為支持。在台灣媒體TVBS從7月15日至17日進行的民調中顯示韓國瑜的支持羣眾大多為40歲以上的中老年人。這份民調將年齡層納入統計，把蔡英文、韓國瑜以及柯文哲的支持度更加細緻化呈現。

台灣TVBS民調。（多維新聞製表）

從民調的數據中可以看到，如果將年齡層的人數也納入計算，則韓國瑜擁有879萬，約合45.7%的支持度，而蔡英文僅有538萬，約合27.9%的支持度，最後是柯文哲有526萬，約合27.3%的支持度。當然，民調並不能如實反映最終的投票情況，只能做為參考。

這份民調顯示了韓國瑜的實力堅強，或許可以解釋韓國瑜為何能在黨內初選大勝郭台銘17%的支持度，從民調來看，韓國瑜的確是國民黨現階段的最強棒。

此外，這份民調也顯示韓國瑜以及蔡英文、柯文哲兩人的支持羣眾的差異其實很大，似乎也間接證實了柯文哲參選後將對蔡英文的選情造成一定程度的衝擊。

換言之，柯文哲的參選與否已經並非他個人的選擇，將導致2020總統大選產生結構性的改變，而這也是為何台灣媒體總是不斷追問柯文哲是否參選。