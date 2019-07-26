【元朗黑夜．專訪】陳柏光：洪門非黑社會　反對暴力籲黑白衣自首

港府修訂《逃犯條例》引發的巨大社會爭議持續，甚至引致暴力衝突不斷，早先已有不少示威者和警方在衝突中受傷，而7月21日元朗發生的襲擊事件，亦造成令人痛心的後果。反修例人士還計劃27日舉行「光復元朗」遊行，雖然未獲警方批准，但不少市民在網上都表示會以不同名義前往元朗。 台灣的中華民族致公黨（下稱台灣致公黨）在「光復元朗」遊行前發出一封聲明書，批評香港示威者受到外國殖民主義的影響，以港獨為目標進行「暴亂」行為。聲明書號召香港一些社團保境安民、反對示威者的行徑，追求和平、法治的香港。 《香港01》記者輾轉聯繫到該黨的陳柏光主席，他表示，之所以發出這封聲明，是看到香港亂局愈演愈烈，且出現針鋒相對的暴力衝突，呼籲衝突雙方都應保持克制和反思。他強調，反對並嚴厲譴責一切暴力行為，包括元朗白衣人的攻擊行為，亦包括示威者近段期間使用的暴力。

聲明書號召香港一些社團保境安民、反對示威者的行徑，追求和平、法治的香港。（台灣致公黨）

台灣致公黨日前發出聲明書，談及香港近來的風波，並嚴厲痛斥示威者「以修例為名，行港獨之實」，還倡議香港的三合會、紅花會、同盟會、哥佬會、洪門會、和勝和等社團不得參與任何「惑亂港島的集會」，更應各盡所能，力促港島穩定和諧，以洪門先烈遺志為念，支援港島，保境安民。

黨主席陳柏光向記者表示，這封聲明書不僅代表該黨派的立場，亦代表世界各地洪門組織的立場，在發出聲明之前，該黨已廣泛徵求意見，針對特別時期、特殊情況，告知旗下組織應該遵循的原則和底線。

社會上出現呼籲7月21日元朗白衣人自首的聲音。（Facebook截圖）

陳：使用暴力者都應投案自首

對於7月21日白衫人士在元朗進行的暴力攻擊，陳柏光坦承，始終反對、嚴厲譴責暴力，無論是示威羣眾對警察，亦或白衣人對示威羣眾的暴力，「暴力只能使用在侵犯我民族的敵人身上，不應該出現在民族內的民眾身上」。

而對於社會上出現呼籲白衣人自首投案的聲音，白衣人是作為 「暴力犯罪者」自首投案，而不是作為「黑社會」自首，陳柏光表示，認同任何使用暴力的人去投案自首，但不僅限於白衣人，且他們還在透過多方證實白衣人的身份，現在沒有結論。

他又強調，洪門並不代表黑社會，提醒香港的洪門社團亦不要以黑社會自居，更不能違背洪門一直以來秉持的民族大義，至於下一步洪門會有何動作，現在還不便告知。

不過他就對警方有否過分使用暴力不置可否，認為現在所有傳媒報道都是片面和表象的，無法保證反映事件最深層次的真相，「否則要法官和法庭幹甚麼？」認為只有瞭解真實和全面的資訊後，才能判斷警方的暴力是否合乎比例。

陳柏光認為，示威者使用暴力是「刻暴力專制之舟求自由民主之劍」。（台灣致公黨提供）

指示威者不應以暴力求民主。

對於有示威者認為，示威者暴力衝擊立法會、中聯辦，是因政府沒有對其訴求做出充分或可接受的回應，陳柏光認為這是無稽之談，「找父母要錢，父母暫時沒有理會或者拒絕，就應該打父母或者在家裏撒潑，把家裏砸爛？」他説，示威者對政府不滿，可以通過努力推選支持代表其觀點的議員甚至特首，使用暴力則是「刻暴力專制之舟求自由民主之劍」。

他解釋道，刻舟之人心懷叵測、居心險惡，而求劍的大眾被矇蔽、欺騙，遞刀的人在一旁偷笑，就算把舟鑿穿，讓香港民生福祉這艘船被他們鑿穿鑿沉，亦求不到「自由民主」這把劍。