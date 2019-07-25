達賴喇嘛晤民進黨祕書長：預計活到100歲　不急著談轉世問題

在挪威註冊成立、在印度達蘭薩拉製作播出的電台「西藏之聲」今日（25日）在Facebook 發布民進黨祕書長羅文嘉前往印度達蘭薩拉會晤達賴喇嘛的影片。 羅文嘉指他除代表民進黨主席卓榮泰向達賴喇嘛祝壽外，也就台灣民主發展、西藏爭取自由等議題交流意見。

民進黨祕書長羅文嘉、民進黨公共關係處主任謝雨利、民進黨發言人李問本月17至19日訪問達蘭薩拉藏人社區，並拜訪達賴喇嘛。

民進黨祕書長羅文嘉（左二）等一行人在印度達蘭薩拉會晤達賴喇嘛（右二）。（影片截圖）

羅文嘉表示，達賴喇嘛在會談時説台灣民主力量非常重要、自由是台灣最大資產；羅文嘉又提及台灣爭取民主的過程很辛苦，現在享受民主成果，也希望能保護民主成果，目前台灣與西藏都共同面對中國大陸威脅，除了保護台灣民主外，也希望協助其他地區、國家爭取民主的人一起努力。

羅文嘉指，現年84歲的達賴喇嘛預計自己活到100歲，所以還不急著談轉世問題，且轉世也要由所有佛教徒決定，而不是由中國共產黨決定。羅文嘉又指，他也問達賴喇嘛台灣有沒有可能成為轉世地點，達賴喇嘛回答稱當然有可能，只要是佛教的國家都有可能。

另外，對於是否可能邀請達賴喇嘛訪台，李問表示「我們尊重藏人，當然還有尊者本人的意願」。

（西藏之聲/中央社）