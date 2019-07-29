台28歲男槓鈴滑落壓頸16分鐘致腦死　健身室4員工遭訴過失傷害罪

台中市28歲李姓男子去年4月間到西屯區一間健身室健身，卧推70公斤的槓鈴時，因不明原因導致槓鈴滑落，被壓住頸部約16分鐘後，才被同場王姓友人發現，並請另外一名健身室會員協助。 兩人將槓鈴卸下後，請現場客服人員報案。李男經送院搶救雖恢復呼吸心跳，但已呈現腦死狀態。李母委任律師提告，台中地檢署今日（29日）偵結，將健身房4名員工依過失重傷害罪起訴。

台男遭槓鈴滑落壓頸16分鐘。（視覺中國）

起訴書指出，李男去年4月22日上午7時19分進入健身房，7時30分使用70公斤槓鈴卧推時，槓鈴因不明原因滑落，導致槓鈴壓在李的頸部，時隔約16分鐘後，李才被另名王姓友人發現，並趕緊通知另名路過的王姓會員協助，將槓鈴移開，並報警消場，救護人員到場時，李已無呼吸心跳，經醫院急救後，李雖恢復呼吸心跳，但已呈現腦死狀態。

李母事後委由律師提控過失致重傷害，台中地檢署檢察官調查，張姓男子（33歲）是當時現場負責指導會員、巡場工作的健身教練，吳姓男子（21歲）、楊姓女子（24歲）是客服人員，在櫃枱負責監看場內監視器，但3人在案發後都沒有前往察看，另外黃姓男子（38歲）是該店的經理，負責督導該店的所有業務，檢方認為4人都涉有疏失，依過失致重傷害罪起訴。

而健身室方面在案發時就有發表聲明，稱會員發生意外的第一時間，現場人員就有使用自動體外心臟去顫器（AED）救助，並送醫急救，但對於其他細節就沒有多談。

（聯合報）