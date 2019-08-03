批「一國兩制」破壞現狀　蔡英文：盼「今天的台灣是明天的香港」

台灣總統蔡英文日前接受日本NHK專訪表示，中國大陸提出「一國兩制台灣方案」後，相信在大陸要將其變成是政策上的一部分，但她強調，「一國兩制」不是台灣可以接受的。 蔡英文亦談及香港近日局勢，她表示，有人說「今天的香港是明日的台灣」，倒不如說希望「今天的台灣是明天的香港」。

港府強推《逃犯條例》修訂引起反彈，至今已經爆發多起衝突。（資料圖片）

蔡英文稱，台灣現在主權是獨立的，是「做為在台灣建構民主自由方式的基礎」。她以香港舉例，表示在沒有主權的情況下，沒有辦法保證民主自由的生活方式可以得到絕對的保障。因此，當台灣聽到「一國兩制」的時候，最大的憂慮就是現在主權獨立的現狀會被破壞掉。

對於香港近期反修例運動越演越烈，蔡英文認為，與其壓制香港民主的發展，倒不如讓香港的民主能夠正常的，而且自然的發展，這是大陸在面對香港人期待的時候最好的方案。

稱歡迎認同民主價值港人定居台灣

蔡英文表示，相信絕大多數的台灣人對香港人民抱同情的、支持的態度。對於有人說「今天的香港是明日的台灣」，蔡英文表示，倒不如說希望「今天的台灣是明天的香港」，讓香港人也有他們享受民主自由生活方式的權益；她希望台灣民主生活的方式，明天的香港也可以享受得到。

蔡英文也提到，很多香港人選擇住在台灣，對於香港民眾認同民主的價值，願意來這裡生活、工作、遵守法律的規定，都非常的歡迎。

蔡英文近期多次就香港局勢發聲。（中央社）

蔡英文指出，今年初習近平提出「一國兩制台灣方案」，這讓台灣人覺得好像統一這件事情已經進入了大陸的政治時間表，有一定時間的壓迫感，因此，做為台灣領導人，她必須要講清楚，「一國兩制」不是台灣可以接受的。

台灣非常期待加入CPTPP

蔡英文表示，相信在大陸內部的準備裡面，也開始了一些作為，蔡英文說，台灣政府也觀察到對方內部也有一些計畫，要把「一國兩制、台灣方案」變成是政策上的一部分。

蔡英文還在採訪中說，台灣非常期待加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望可獲得日本的協助。若台灣能夠加入，台灣很樂意、也有能力遵守高標準的國際法規，對區域的經濟一定是正面的貢獻者。

（中央社）