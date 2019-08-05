【台北肢解案】射箭教練殺女學員切乳房陰部製標本　法院一審判死

去年6月，台北男射箭教練陳伯謙因求歡不遂，將一名30歲的女學員掐死，並以菜刀肢解，分成至少7袋棄屍陽明山。案情指，他曾用手指插進死者的下體，並將其乳房和陰部切除製成標本。 台北地方法院今日（5日）作出判決，依殺人等罪判處兇手死刑，褫奪公權終身。但全案仍可上訴。

陳伯謙（中）遭判處死刑。（聯合新聞網）

法院判決表示，兇手陳伯謙在偵查期間坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體，但否認性侵。審訊期間又翻供否認殺人，辯稱是一位英文名字叫「Eric」的台灣男子殺害，他只是被威脅而幫忙分屍及棄屍。不過，法院調查後認為陳男說法均不可採。

官斥泯滅人性 再犯命案機會極高

法院根據醫院鑑定報告結果，認定陳男於案發時基於自主意識，具有辯識能力及控制能力。法院認為，陳伯謙惡性重大至極，所為顯已泯滅人性，在澈底悔悟面對己非之前，難有更生改善的可能性，倘不與社會永久隔離，則日後重返社會，恐以相同手段侵害他人生命權的可能性極高，因此量處死刑，併宣告褫奪公權終身。

法院合議庭認定，陳伯謙涉犯強制性交而故意殺害被害人罪，處死刑，褫奪公權終身；竊盜罪，有期徒刑10月；遺棄屍體罪，有期徒刑4年6月。應執行死刑，褫奪公權終身。不過，由於全案仍可上訴，加上執行死刑需要經過一定程序，最終會否行刑、行刑的時間恐怕難以確定。

台北地方法院庭長李殷君（圖）說明判決理由。（中央社）

求歡被拒勒斃女方 漁刀分屍7袋棄置陽明山

早前報道，陳伯謙犯案時37歲，職業為射箭教練，在案發前一個月前結識遇害30歲高姓女子，苦追對方無果。去年6月1日凌晨兩人喝酒聊天，陳男向對方求歡被拒，一怒之下勒斃對方。

陳伯謙被捕後供稱，他以漁刀從關節處肢解屍體，並外出購買棄屍用的膠袋，將屍體分屍裝進袋內，包括身軀1袋、頭顱和雙手掌1袋、下半身分為4袋、雙手手臂1袋，合共7袋，隨後騎乘電單車出發前往陽明山分散棄屍。

案情指，陳伯謙曾承認曾經用手指插進死者的下體，又將她的左側乳頭及外陰部切下，放入拉鏈袋並以食鹽、明礬覆蓋，打算製成標本。至於右側乳頭，他認為切割形狀不完整，連同死者的涼鞋及分屍所用抹布等物，丟棄入垃圾車。