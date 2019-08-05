【2020台灣大選】郭台銘是否會成為國民黨的「歷史罪人」？

在國民黨初選落幕後，郭台銘的動向反倒成為外界的關注焦點。由於郭台銘始終沒有宣布退選，同時有越來越多的跡象顯示郭台銘或許會脱黨參選2020總統大選，也讓希望能在團結的情況下「重返執政」的國民黨十分緊張。

台灣資深媒體評論員黃暐瀚今天（5日）上午在直播節目中表示，郭台銘參選的機率其實比正在組黨的柯文哲還高，而他也解釋其中原由。因為對於郭台銘來說，所謂的「勝利」不見得就是勝選贏得2020總統大位，而阻止韓國瑜和其背後的有力支持者，即旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明上位，或許才是郭台銘的主要考量。

郭台銘會脱黨參選還是「待價而沽」，成為影響2020總統大選的重要變量。（中央社）

而韓國瑜和郭台銘的「心結」究竟是什麼呢? 為何郭台銘寧可揹負國民黨的「歷史罪人」的稱號也要脱黨參選。根據郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤在8月1日透露，郭台銘跟高雄市長韓國瑜的「心結」，在於韓國瑜的背後支持者旺旺中時媒體集團。

在柯文哲沒有參選的前提下，郭台銘參選後可能面臨三種局面。從國民黨的視角來說，假如郭台銘參選後，反而導致蔡英文勝選，則郭台銘無疑是國民黨的「罪人」。而另一種情況是，郭台銘參選，但最終仍然是韓國瑜勝選，則郭台銘則成為一種「笑話」。最後一種情況則是郭台銘當選2020總統，成為「梟雄」。 因此成為「罪人、笑話跟梟雄」將取決於郭台銘的一念之間。

不過，如果把郭台銘參選的「勝利」只侷限於他和旺旺中時媒體集團董事長的個人恩怨上來看，則對郭台銘來說，「罪人和梟雄」的局面都是「勝利」。

初選勝利的韓國瑜卻遇到整合國民黨的巨大挑戰。（多維新聞）

此外，王金平也是一個大變數，他的態度將影響郭台銘是否會參選2020總統大選。王金平在8月2日接受訪問時證實，韓國瑜曾當面邀請他擔任副手，但卻遭他婉拒，同時也強調自己「參選到底」的決心沒有改變。

而在郭台銘返台後，也於8月3日和王金平會面，據台灣媒體報道，密談時長共2小時。綜合王金平以上的動作，則被媒體解讀為有意和郭台銘在2020總統大選中合作，屆時郭台銘和王金平可能組成「反韓大聯盟」。

當然，柯文哲和郭台銘會否合作的動向也是一個關鍵。但從國民黨的角度來說，這三者中最重要的關鍵恐怕還是初選擁有一定支持度的郭台銘，倘若郭台銘參選將對韓國瑜和國民黨造成分裂藍營的效應，也使得國民黨的「重返執政」之路雪上加霜。外界曾用「生死符」來形容柯文哲和郭台銘分別擁有藍綠雙方獲勝的關鍵，也使得這次2020總統大選的「造王者」恐怕不只一人。