採購大陸衛星拍攝照片遭指有國安疑慮　台農委會：無疑慮但已解約

據台媒報道，台灣農委會農試所預計花千萬公帑，首次採購大陸衛星拍攝的台灣地理照片，且該陸資企業「與解放軍關係密切」，批評此舉存在國安疑慮。 台農委會副主委陳駿季今天（6日）表示，這是商業衛星圖像資料，人人可取得，但因外界有疑慮已解約；若有國安疑慮，跟法國買也會有，覺得「很困擾」。

農委會指出，這是商業衛星圖像資料，人人可取得，沒有國安疑慮。（台灣ETtoday新聞雲）

報道指，農試所今年5月開出「農作分布判釋用高光譜衛星影像原始數值檔供應」採購案，將利用光譜衛星影像，即時監測農作物生長，掌握供需平衡。

台農委會副主委陳駿季指出，商業衛星圖像資料是任何人都可以購買，且是用在觀測作物生長的農業研究用途上，不是國土測繪用；圖像資料要經過判讀後才有價值，判讀結果不會迴流，沒有安全疑慮。

陳駿季進一步說，農委會沒有違反國安、資安相關規定，現在很多人看到中國大陸的衛星，就覺得有資安問題，他覺得「很困擾」；也可跟法國買，但是價格較高，如果買這類圖像資料有國安問題，跟法國買也會有；經過此事件，農委會將再研議規範防範這類疑慮發生。

他重申，外界有疑慮，農委會考量如果民眾無法清楚了解事實，繼續這個合約可能衍生更大困擾，有時間限制的研究案也會延宕，所以已經解約，由於是口頭合約，還沒買、沒損失，亦無違約賠償問題。

（中央社）