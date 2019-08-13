【2020台灣大選．觀察】被架在火上的韓國瑜

高雄市長韓國瑜於7月15日在國民黨內初選中以44.8%的高支持度「壓倒性」贏得黨內初選，以高達17.1%的差距勝過位居第二的郭台銘，而韓國瑜也在7月28日國民黨全代會中取得2020總統大選候選人的正式資格。

韓國瑜被認為有五大難關要過，包括黨內團結、黨主席、帶職參選、總統政見以及副手人選等問題。而目前嚴重困擾韓國瑜的仍然是黨內團結問題。如果以被架在火上「烤」來形容韓國瑜目前的困境也不為過，而這主要來自三個方向，分別是國民黨、民進黨以及柯文哲的動向，當然根源還是源自國民黨內不團結引發的連鎖反應。

韓國瑜目前無力整合郭王。（資料圖片）

在國民黨方面，韓國瑜遲遲無法處理有可能「出走」的郭台銘和不斷放話要「參選到底」的王金平。韓國瑜於8月3日透過媒體公開喊話國民黨黨主席吳敦義，「迫切期待吳敦義主席能出面來主持團結和諧的國民黨」，而之後韓國瑜又於8月5日再度喊話吳敦義，並說明自己完全聯絡不上郭台銘的困境。

對此，吳敦義於8月6日在臉書上以5個「無怨無悔」來回應，似乎暗示韓國瑜和郭台銘的心結這並非他能夠處理的，而初選導致國民黨分裂的「鍋」，他也不願意去背。

另一方面，王金平在8月5日卻向媒體表示，他和郭台銘間是「隨時可以約見面的」，相形之下，郭王合作的形勢已然在國民黨間形成。

國民黨全代會，高雄市市長韓國瑜出席，並與黨主席吳敦義同台。（多維記者：楊騰凱／攝）

不過，郭台銘的動向究竟是如何，王金平會以怎樣的方式和郭台銘以及柯文哲合作，都令韓國瑜頗有「腹背受敵」之感。或許國民黨的支持者也從來沒想過，一個初選大勝的韓國瑜竟然會受制於初選第二名的郭台銘，以及甚至沒參加初選的王金平，足以令外界意識到政治的現實面。

而在民進黨方面，蔡英文近期因為香港事件，以及一連串北京的打壓手段，包括禁止自由行和「封殺金馬」都讓蔡英文的民調始終保持穩定上揚的趨勢。而有越來越多的民調顯示，即便藍綠各自歸隊，韓國瑜和蔡英文在1對1的局面也無法輕易獲勝，尤其是面對已然團結的民進黨。此外，目前時代力量也有立委開始表態支持蔡英文連任，可謂小綠和大綠開始進行整合。

在柯文哲方面的變化也很大。韓國瑜的勝利方程式之一就是「拱」柯文哲出來選總統，這樣將對蔡英文的淺綠和青年群族選票造成瓜分的效應。台灣許多政治評論家都認為，如果柯文哲出來選總統，則蔡英文必敗無疑。但是，柯文哲在8月6日籌組「台灣民眾黨」則讓韓國瑜的「如意算盤」可能落空。有越來越多的人認為柯文哲在勝算不高的情況下，可能會放棄2020總統大選，轉向立法委員選舉的戰場，目標是爭取6至10席國會席次，在藍綠都不過半的情況下，將有望成為關鍵少數影響台灣政局。

柯文哲組黨將衝擊台灣政壇。（中央社）

而柯文哲的這個轉向，也製造了「郭柯合」的空間，甚至連王金平都能扮演一個合作的角色，形成「郭柯王」的聯盟組合。而這樣的發展顯然是對韓國瑜來說非常不利，甚至如果「郭柯王」的民調一旦超過韓國瑜，則有可能讓2020總統大選的「收官戰」形成韓國瑜被棄保的局面。

顯然，對韓國瑜來說，目前造成這樣局勢的問題根源都在黨內團結，而對於初選大獲全勝的韓國瑜來說，或許無法料到分裂的種子其實早已在初選期間種下。