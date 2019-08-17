【大陸吃不起榨菜】陸企送贈兩箱榨菜　台名嘴風度回應獲網民讚好

台灣財經名嘴黃世聰早前在政論節目《關鍵時刻》中調侃，指大陸的「涪陵榨菜」股價下跌，是因為大陸人現在連榨菜都吃不起。 黃世聰的說法引來不少網民熱議，涪陵榨菜公司「重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司」，其後更主動寄送榨菜給黃世聰，強調「我們吃得起，也能讓《關鍵時刻》人人吃得上。 自稱為「榨菜哥」的黃世聰周五（16日）晚再發文，表示共收到兩箱榨菜，表達謝意，並稱「希望大家能藉由吃榨菜，多多了解中國大陸的風俗民情」。

事緣黃世聰在節目中討論大陸的經濟情況，認為其內部問題非常嚴重，並以涪陵榨菜股價作例子，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為甚麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

黃世聰以涪陵榨菜股價作例子，討論大陸的經濟情況。（影片截圖）

黃世聰的說法引起網民熱烈討論，涪陵榨菜公司更回應稱「買不起，咱們就送」。除了會抽獎送給網民榨菜禮盒外，涪陵榨菜公司更索性也寄給黃世聰榨菜，「在《關鍵時刻》以如此激揚的情緒推薦了中國已有1000年歷史的榨菜，以幽默、詼諧、自嘲的方式教授了漢語『涪』的讀音，激發中國網友炫fu的聰明才智和熱情」，要「禮尚往來」。

涪陵榨菜公司決定要寄給黃世聰榨菜。（微博）

黃世聰在周五再發文，表示已經收到榨菜，足足有兩大箱，稱「想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動」，會與其他同事好友一同分享，「除了希望大家別像我一樣唸錯字外，也希望大家能藉由吃榨菜，多多了解中國大陸的風俗民情」，「最後感謝寄來榨菜的朋友，以及所有網友對我的指教，給我上了一課，感謝大家！」。

黃世聰最終收到兩大箱榨菜。（黃世聰Fb圖片）

黃世聰的發文獲得網民的普遍讚好，「雖然不喜歡你貶低大陸，但為你今次的這個態度，讚一個」、「一箱榨菜建立兩地友誼」；更有網民稱黃世聰亦要禮尚往來，「請聰哥寄小籠包給大陸網民」、「歡迎來大陸了解民生民情，交流才能進步，兩岸一家親」、「老黃還是很有風度的。希望兩岸增進了解，少些隔閡」。

（綜合報道）