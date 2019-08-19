【懶人包】美售台F-16V戰機有玄機？　台軍兩代性能差異一文睇清

美國總統特朗普證實，已批准向台灣出售總值80億美元的66架F-16V戰機，創下歷來美國對台售武最大金額。對此，中國外交部發言人耿爽今天（19日）表示，中方敦促美方立即取消該項軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，否則由此造成的一切後果必須由美方承擔。中方將根據形勢的發展採取必要的措施來維護自身利益。 雖然台灣現役的F-16A/B戰機也歷經性能提升為F-16V，但與此次軍售案的新一代戰機還是有明顯差異，主要體現在發動機等組件和裝備上的變化，特別是新購F-16V中的雙座型機還有俗稱「駝峰」（humps）的電戰機背固定莢艙，令性能有較大提升。 《香港01》特別梳理兩代F-16戰機的裝備和戰力差異，讓你一文睇清。

台灣空軍正在陸續將F-16A/B Block 20改良成F-16V型戰機。（聯合新聞網）

－台軍兩代F-16V型號有何不同？

F-16V的「V」是指「VIPER」（蝮蛇），代表先進的航電能力，此次軍售的F-16V戰機與目前台灣空軍將F-16A/B性能提升而成的F-16V戰機不同。而台灣空軍亦已宣布，新購F-16戰機的正式名稱為F-16C/D Block 70（C為單座型機，D為雙座型機，Block 70指第70生產批次）。

對照美國亟欲售予印度自行組裝生產的F-21型戰機，台版F-16V的塗裝幾乎一樣。

－台軍新一代F-16V外形有何變化？

新購機型除了機背上添加適型油箱（conformal fuel tank）延長航程外，雙座型機還增加電戰機背固定莢艙（dorsal avionics compartment）。此種莢艙在F-16戰機家族中出現甚早，早期僅有以色列空軍、新加坡空軍、阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）空軍及2006年為防禦俄羅斯而緊急向美國進口F-16D Blk52+的波蘭空軍，才具備此機密電戰設備。

此外，新購機型還外掛不明型號的照射莢艙，與電戰莢艙同樣具備最先進技術。更特別的是，洛克希德馬丁公司在台北展出的F-16V，機鼻部份還增加紅外線追蹤系統（IRST），這是第5代戰機的接戰標配。

GE公司參加今年的台北航太國防工業展，並陳列一具F110發動機。（聯合新聞網）

在發動機方面，F-16 C/D Block 70使用GE航空製造的F110渦輪扇發動機，而非如台軍現有142架F-16使用F100發動機。這兩種發動機的性能表現相近，不過由於F110直徑較粗、吸氣量較大，因此進氣口的面積也加大，外觀可見比F100的「小嘴」大出不少。至於機尾的發動機噴嘴的部份，兩者也可看出不同：F100直徑稍細，但長度較長；F110稍粗短，噴嘴的葉片也略微彎曲。

台灣空軍正在陸續將F-16A/B Block 20改良成F-16V型戰機，原本外界預料此過程可能會增加適型油箱等設施，然而卻並未成真，據知主要的障礙來自於台灣空軍對於加裝適型油箱的戰機有疑慮，認為戰可能會影響戰機整體的纏鬥能力，因為氣動力外型改變，對飛行性能可能打折扣。因此，台灣空軍目前改裝而成的F-16V型戰機，外型與舊款並無不同，唯一的不同是機身漆上不同顏色。

台軍將引進的新F-16，正式名稱將是F-16C/D Ｂlock70。（洛克希德馬丁）

－新購F-16V有哪些戰力提升？

F-16V雙座型機的電戰機背固定莢艙，性能如何目前是高度機密，但可以順利施做對敵防空壓制 (SEAD）行動，干擾敵方防空雷達。這是F-35家族戰機的標準配備，具備攻勢型電子戰性能，台軍未來執行此類任務時，或許可用其取代專業的電戰機。

在發動機性能方面，由於新購機型的F110發動機推力提升5000多磅，可以搭載更多的油料與彈藥，也有更大的續航力。

此外，美國已經批准台灣採購高速反輻射飛彈（HARM）和AGM-154聯合距外武器 （JSOW）等對敵防空壓制武器，未來台灣還會以此次F-16V戰機訂單，一併求購包括AGM-158 JASSM聯合空對地距外飛彈等高性能攻勢武力，搭配新購F-16V，將發揮相當可觀的性能。

隨着F-16V出售的，還可能包括AIM-120D型長程空對空飛彈，據估計射程超過200公里，可以有效抵銷解放軍自制PL-15飛彈射程高達150公里的優勢，保護台軍的空中預警機、電戰機甚至加油機的空中優勢。雖然台軍目前使用的AIM-120C-5/7已有超過100公里射程的性能，不過在解放軍推出PL-15飛彈後局勢已有變化。