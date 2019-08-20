【2020台灣大選】韓國瑜稱座駕或被裝追蹤器：到保養場就知道

高雄市長、國民黨提名總統候選人今日（20日）接受傳媒採訪時表示，感覺到自己和家人受到中央監控，懷疑自己的駕駛被安裝「追蹤器」。 對此，台灣總統府回應道，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，籲韓國瑜主動舉證立即提告，查清事實真相。

韓國瑜稱，自己的座駕可能被安裝追蹤器。（中央社）

韓國瑜表示，這段時間確實感覺「國家機器動得非常厲害」，包括他的車子都可能被裝追蹤器，「我們很清楚，到了保養場就知道。」

他指，「國家機器動到這種程度」是不對的，又說知道講出來車子被裝追蹤器之後，一定又是軒然大波，說「韓導自導自演」等等。但他強調，訊息是非常準確的，「台灣追求民主自由不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，把理想告訴民眾不是非常好嗎？」同時指出，要為針對他和家人監控提出抗議。

台灣總統府籲主動舉證提告

針對事件，台灣總統府發言人張惇涵中午表示，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。他呼籲韓國瑜主動舉證，儘速將相關事證提供給檢警單位，也請韓國瑜立即提告，「總統府支持檢警單位徹查，釐清事實真相。」

韓國瑜的說法亦引起外界議論。高雄市政府新聞局長王淺秋之後回應查詢時指出，整理相關資訊後會統一對外回應簡短說明，「那可疑的追蹤器不是裝在車內的GPS，跟GPS是不一樣的東西。追蹤器是在引擎上發現的。」

高雄市政府：韓國瑜「忍無可忍」才作出公開警告

今日下午，高雄市政府發聲明，正式決定對多次闖入市長室之市府員工吳建鴻提出加重竊盜罪及妨害秘密罪起訴。聲明指，自從去年「九合一大選」末期，韓國瑜就數度接獲來自於情治系統內部友人的嚴厲警告，表示韓國瑜的行程長期以來被國家機器所掌握，並且監控。

聲明稱，韓國瑜本來不以為意，然而在隨後的幾次重大事件當中，都再再顯示他的行程的確極有可能處於被高度掌握當中。相關人士提醒韓國瑜，必須注意交通工具可能被安裝追蹤系統，或者手機的GPS定位被長期監控。因此韓國瑜於今日上午表示, 的確感覺到「國家機器動得非常厲害」，包括自己的車子都可能被裝追蹤器。

聲明強調，從家庭海外渡假行程被偷拍，到擔任市長期間市長室五次被闖入，到近日為了組成國政顧問團時，在徵詢相關重要成員的過程中，又數度被善意提醒。韓國瑜「忍無可忍」，只能夠以公開警告的方式，呼籲國家機器適可而止。

（中央社／中時電子報）