台軍已服役74年潛艇重回戰備任務：「祖師爺」將「再戰十年」

被全球海軍視為「祖師爺級」的台灣海軍茄比級「海獅號」潛艇，去年經過16個月進行整體翻修後，於年中返回潛艇訓練與反潛作戰任務，預計仍可繼續服役10年。 台國防部近日讓翻修後的「海獅號」首度曝光，證明在台灣自製潛艇「IDS」正式服役潛前，海獅號仍能繼續擔綱戰備任務。

「海獅號」原名CUTLASS，為二戰期間開工建造。（資料圖片）

據悉，「海獅號」上老舊零件及系統的商源目前已經全部消失，台灣國際造船公司為此找來不少廠商合作，終於解決零件問題，順利讓「海獅號」重現當年風華。

「海獅號」屬於美國海軍丁鱥級（Tench Class）潛艇，為二次世界大戰時期產物，丁鱥級潛艇當年共建成29艘，除台灣外，土耳其、希臘等美國盟友亦有裝備。

「海獅號」原名CUTLASS，由美國新罕布夏州（State of New Hampshire）海軍造船廠承造，1946年竣工，1949年由美國樸資茅斯（Portsmouth）造船廠改裝成茄比Ⅱ型潛艇。台灣方面在1974年派遣官兵赴美接艦成軍，命名為「海獅號」。

「海獅號」官兵偵查水面動態。（青年日報）

目前台灣海軍共有4艘潛艇正在服役，分別是從美國購買的「海獅號」、「海豹號」（均為二戰期間開工計），以及上世紀八十年代從荷蘭購買的「海龍號」和「海虎號」。台灣海軍多年來一直希望能夠獲得新型潛艇，但未能如願，不過去年美國特朗普政府決定放寬對台潛艇技術輸出，允許美國企業參與台灣「國艦國造」計劃，使得台軍的潛艇計劃獲得強援。

對於美國開放對台潛艇技術輸出，中國方面多次表示反對，指出中國堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的軍事聯繫。

（中時電子報）