【觀察】蔡英文感謝美對台軍售　韓國瑜為何「拿香跟拜」

根據台灣總統府的新聞稿顯示，「美國總統特朗普（Donald Trump）在美東時間本（19）日證實批准對我國軍售F-16V新型戰機，並已預先通知國會，總統府對此表示感謝。」而台媒也緊接着報道相關訊息，此次美國對台軍售一共80億美元，預計共出售66架F-16V戰機，每架單價約為1.2億美元。

美國對台軍售象徵美國對台灣的支持 。（facebook@蔡英文）

根據媒體分析，美國此次軍售是特朗普政府上台兩年半以來的第四起對台軍售，前三起總合加起來僅約30億美元，此次數目遠大於之前的總和。而美國上一次向台灣出售新戰機已是1992年，當時布殊（George Herbert Walker Bush）政府賣給台灣150架F-16A/B戰機，總額60億美元。

此外，根據2019年3月的新聞報道，這起訂單最快也得等到2021年後美國才有辦法交貨，因此這起軍售很可能是為了形塑美國力挺台灣的印象，企圖影響2020總統大選。不過，也有分析認為，特朗普的動作或許跟拉抬自己在美國大選的選情有關，因此如果說特朗普和蔡英文形成「相互利用」的局面也不為過。

而對於這起軍售案，國民黨總統參選人韓國瑜表示感謝，並指未來擔任總統，將會繼續強化台美國防與安全關係，善盡「和平捍衛者」的角色。韓國瑜表示，「創造及維護兩岸和平，除了要有正確務實的大陸政策之外，也要有堅強的軍事力量做為後盾。在台灣海峽軍事力量失衡嚴重的情況下，國軍除了循序進行武器裝備汰舊換新，建構新一代戰力有其必要性及急迫性。」

2019年4月11日，台灣高雄市長韓國瑜參與哈佛大學閉門座談說，台灣唯一軍事威脅來自北京，兩岸須追求和平共存，運用智慧避免潛在衝突。（中央社）

蔡英文感謝美對台軍售F16是合情合理，但韓國瑜為何「拿香跟拜」呢？

首先，韓國瑜於2019年4月在美國哈佛大學發表閉門演說時，就提到「國防靠美國、科技靠日本、市場靠中國、努力靠自己」的20字，而當時就引發大陸網友的批評，認為韓國瑜這等於變相「拿大陸的錢去買美國的武器」。因此可以說，韓國瑜雖然「拿香跟拜」蔡英文，但他對於美台關係的看法是跟之前一致的。

再者，根據台灣媒體報道，韓國瑜將由美國AIT邀請，預計於2019年9月或10月份前往美國訪問，因此韓國瑜感謝美國對台軍售也是提前示好展現誠意。而韓國瑜也表示此次訪美的目標有三，首先是和美國的亞洲部門交換關於海峽兩岸、台美關係的看法，以及跟廣大的華僑在不同城市見面，再者是新科技跟商業經驗的考察。

此外，韓國瑜因為黨內局勢不團結，目前選戰策略正在調整希望能夠拉攏中間選民。而對韓國瑜來說，強化台美國防與安全關係，尋求美中台三角關係的平衡點，或許能讓他在一定程度上獲得選票，也符合他的競選口號「台灣安全、人民有錢」。

不過，韓國瑜的所做所為，中共跟大陸廣大民眾也在看，尤其在未來中美局勢越來越緊張的情況下，韓國瑜會否也面臨表態的處境，或者他真的能維持美中台三角關係的均衡，都將考驗韓國瑜的政治智慧。