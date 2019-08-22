【2020大選】出席金門炮戰紀念活動　「柯郭王」明日首度同台

台灣總統大選將於明年1月舉行，藍綠兩大政黨都已推出參選人，外界正關注台北市長柯文哲與鴻海前董事長郭台銘、前立法院長王金平三人的「柯郭王」聯盟能否成形。 台媒報道指，三人明日（23日）將在台北同台出席金門八二三砲戰紀念活動，這是三人首度同台。

今年是金門八二三砲戰開打61周年，圖為金門島在砲戰期間的情況。（網絡圖片）

郭台銘競選辦公室表示，郭台銘應允台北市政府的邀請，參加23日舉行之「八二三61周年音樂饗宴」。郭台銘昐響應紀念此一捍衛中華民國的重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷台軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

王金平辦公室則表示，為了緬懷先烈，也向當年參與戰役的前輩及榮眷表達敬意，同時在這具有歷史意義的日子，提醒國人同胞戰爭無情及和平無價，不分藍綠全民應共同守護得來不易的和平，王金平確定出席紀念活動。

由郭台銘陣營最先提出建議

台媒ETtoday新聞雲報道指，這場三人首度同台的場合，是由郭台銘陣營先拋出的建議，因為金門八二三砲戰紀念日與中華民國有高度連結。柯文哲陣營然後居中盤點，最後再與王金平陣營達成共識。

「八二三61周年音樂饗宴」將在23日上午9點到10點於圓山飯店旁的八二三砲戰紀念公園舉行，由柯文哲致詞後，接著會有重要貴賓致詞、致贈感謝狀等活動，隨後與會嘉賓們將一起觀賞音樂饗宴表演。

金門八二三砲戰發生於1958年，當時駐守福建的解放軍和金門駐軍以大砲互相砲擊，其中戰況最激烈為1958年8月23日至10月5日之間。此後砲擊時斷時續，最終大陸方面在1979年宣布停止砲擊。

（ETtoday新聞雲）