【颱風白鹿】登陸恆春半島　全台1.4萬戶停電　海陸空交通受阻

颱風「白鹿」吹襲台灣，周六（24日）午後1時許在恆春半島的屏東縣滿州鄉登陸，以台東、屏東、高雄受災最為直接。 但由於白鹿持續向西北偏西方向移動，且速度較快，颱風中心預估會在下午就出海，花東有望傍晚解除陸上警報，台灣本島則可能晚上10時後解除。 受白鹿影響，台灣部分海、陸、空交通都要暫停，其中國內與國際航線已有350多架次停飛。

白鹿預料會在中午前後於恆春半島登陸。（台灣中央氣象局）

此外，截至上午11時，全台灣累計有1.4萬戶停電，其中逾6000戶已恢復正常，重災區是台東縣的東河鄉、太麻裏鄉及成功鎮等地方。

據台灣民航局表示，受影響航空交通方面，國內線共有241架次取消，兩岸暨國際航線則有118架次取消，以及有40架次延誤。海運方面則共有18條航線，共220航次停航。至於陸路交通方面，台鐵宣布東部幹線花蓮至台東，以及南迴線新左營至台東之間的各級列車全天停駛，彰化以南亦會在中午後停駛。

屏東墾丁海邊有超過一米高的湧浪。（聯合新聞網）

另中央氣象局指，白鹿帶來大暴雨，全台累積雨量最高頭五位皆在花蓮南區的富里鄉、玉里鎮，累計降雨量超過200毫米。全台六個縣市，包括花蓮縣、台南和高雄市等今日停工停課。

氣象局預料，由於白鹿移動速度較快，最早可於今晚就解除陸上警報。高雄市政府已開設災害應變中心一級，行政院長蘇貞昌早上透過視像通話，與高雄市長韓國瑜聯繫，要求做好防救災整備。

高雄市區上午未有太大風雨。（聯合新聞網）

在大陸方面，上海鐵路局周六當天宣布長三角鐵路8趟上海到深圳、珠海、廣州的高鐵臨時停運，明日在廈門北開的2趟高鐵亦會臨時調整運行。大陸中央氣象台已發布颱風黃色預警，預料入夜至明日清晨，白鹿會再次在福建晉江至廣東惠來一帶沿海再次登陸。

（綜合報道）