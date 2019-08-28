【2020台灣大選．觀察】國民黨若輸了大選　誰會是「頭號戰犯」？

國民黨中常委、台北市議員徐弘庭於當地時間2019年8月24日接受中評社採訪時表示「國民黨若在未來7至10天的時間內，沒辦法解決整合問題，2020選戰基本上就已經結束了」，而這不管是對韓國瑜或郭台銘而言都不會是好的結果。而徐弘庭的想法基本上可能也符合台灣政治的主流看法。

首先，從民調來說，《品觀點民調中心》於8月22日公布2020總統大選第六波民調結果，顯示蔡英文領先幅度持續擴大，最近民調蔡英文以38.7%支持度贏韓國瑜29.2%。此外，蔡英文的民調有穩定成長的趨勢，而相較之下，韓國瑜則是持續下滑。另外，如果是「三足鼎立」的情況下，不管是「蔡、韓、郭」或「蔡、韓、柯」或「蔡、韓、柯郭王」，蔡英文都維持三成以上的支持度領先其他人選。當然，民調會受機構效應的影響，只能做為參考，但仍有一定價值。

國民黨全代會，高雄市市長韓國瑜出席，並與黨主席吳敦義同台。（多維記者：楊騰凱／攝）

其次，從黨內團結來說，黨主席吳敦義和總統候選人韓國瑜到目前為止確實還沒有成功地整合國民黨派系和支持者，不論是一直盛傳可能脱黨參選的郭台銘和王金平，再加上新北市長候友宜和台中市長盧秀燕都以「市政優先」為由，拒絕擔任韓國瑜競選總部主委，頗有「觀望」選情的意味，也被外界視為警訊。

因此，從目前的局勢來看，國民黨如果沒辦法順利整合的話，那麼非常有大概率輸掉2020總統大選。資深媒體人黃暐瀚也在8月20日在廣播節目中引述TVBS民調，認為目前韓國瑜處於選情告急的階段。

台北市長柯文哲、前鴻海董事長郭台銘、前台灣立法院長王金平在當地時間8月23日同台出席台北市政府主辦的「八二三炮戰紀念音樂饗宴」。三人是否能共組聯盟衝擊2020年台灣總統大選，再度留下想象空間。（楊騰凱／多維新聞）

當然，選戰還在持續進行，不到最後關頭還不知道結局。但也不排除，有人已經開始點名國民黨若敗選的頭號戰犯。

台北市長柯文哲在8月23日的電視專訪中直言，「如果國民黨2020年總統大選如果慘敗收場，以後歷史上記一筆，最大戰犯是吳敦義。這是做為政治者，一個很公平的評價。」而理由是因為他認為吳敦義私心太重，搞得局面變成不可收拾。不過，柯文哲的這個「指責」或許也在一定程度上為「郭柯王」或未來自己參選提供一個「合理化」的理釋，提前把握「三足鼎立」時的話語權。

柯文哲稱，如果國民黨大選失敗，「最大戰犯是吳敦義」。（資料圖片）

國民黨在2018年「九合一」選舉中大勝，而之後黨內「四個太陽」便被傳出有意參選2020總統大選，不過最終吳敦義於4月10日便宣布不爭取黨內初選。而相較之下，王金平則是在6月6日宣布不參加黨內初選，但卻一直說要「參選到底」，如果按照柯文哲的說法，或許最終歷史上記一筆時，王金平破壞國民黨團結的程度自然是比吳敦義嚴重。不過，或許柯文哲的意思是，吳敦義做為黨主席，放任黨內權力鬥爭，將「九合一」大勝的「一手好牌」打壞，而這是他的主要過錯。

此外，不可避免地，也有許多人將矛頭指向初選失敗的郭台銘。雖然郭台銘的動向仍不明確，但有人認為郭台銘倘若脱黨參選，將使得國民黨面臨極大的考驗，因此無疑是國民黨敗選的主要戰犯。

最後則是總統候選人韓國瑜。外界認為他雖然高票贏得黨內初選，但由於其爭議性在台灣的選舉文化中被放大鏡逐一檢視，導致目前的選情越來越艱困。再者，韓國瑜和郭台銘和王金平的「私人恩怨」也間接導致國民黨黨內不團結，連帶地使得許多藍營諸候也處於觀望的階段。

台灣的選舉文化無疑是「成王敗寇」，而檢討國民黨倘若失敗的頭號戰犯，或許也說明目前國民黨的選情的確遭遇一定程度的困難，導致黨內瀰漫失敗主義氣息。但這個局面或許是2018年「九合一」大勝的國民黨和支持者所無法料想的局面。