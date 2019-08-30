【逃犯條例】黃之鋒獲釋9月可赴台　光合基金會：原定計畫維持

台灣新聞
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香港眾志祕書長黃之鋒今（30日）早遭逮捕，隨後獲得保釋，法院批准下月能短暫離港，原訂邀請黃之鋒訪台演講的光合教育基金會發聲明表示，原定計畫維持進行中，也會與黃之鋒持續保持聯繫。

台灣中央通訊社早前報道稱，黃之鋒原本預計9月初受光合教育基金會邀請訪問台灣，將拜會民進黨。

據聯合新聞網消息，黃之鋒保釋後，光合基金會表示，欣聞黃保釋後人身安全，由於光合基金會7月份曾邀香港議員梁穎敏來台座談，反應熱烈，許多人期盼加開同主題場次，邀請函日前已經送出，因此關於原定邀請黃之鋒來台的計畫維持進行中，也將與黃之鋒持續保持聯繫，盼在香港政局產生劇烈變化之際，促進台港關心民主自由議題者的交流。

對於黃之鋒等人獲保釋，《環球時報》總編輯胡錫進發微博表示，他認為反映香港法律在應對暴亂方面存在軟弱的缺陷。法官迅速允許他們保釋，會向社會傳遞不利於止暴制亂的信號。法治目的就是要維繫社會的正常秩序，而現在香港秩序受到空前的挑戰，給煽動、組織和參與非法示威的人如此寬鬆的對待，不利於恢復受到侵蝕的法治的權威。

胡錫進認為，在這個特殊時期，香港需要把止暴制亂的更多法律資源動員起來，應對那部分最極端的勢力向香港法治秩序發起的挑戰。

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