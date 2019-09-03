台人赴陸當社區主任助理遭罰　26人繳交罰款、3人強制執行

台灣內政部早前針對赴大陸擔任社區主任助理的33名台籍人士罰款新台幣10萬元（約合2.5萬港元）。 內政部今天（3日）發布新聞稿表示，上述33人中，有26位繳納罰款，另有3人已被強制執行。內政部又指，呼籲台人應「正視陸方統戰風險，以確保台灣安全與民眾福祉」。

圖為在廈門擔任社區主任助理的台灣人合影。（中央社）

內政部指出，針對台人違法擔任中國大陸社區主任助理，內政部已在今年3月到6月間進行4波處罰，共有33人遭罰新台幣10萬元，至今已有26人繳納，其中1人分期繳納；對於未繳納罰鍰的7人，今年8月初已將其中3人移送強制執行，其餘4人將於近日移送。

內政部續指，中國大陸社區居民委員會是基層政權行政組織，台人擔任陸方社區主任助理職務，違反兩岸條例規定。中國大陸前以廈門海旅海安服務公司聘用，現以基金會形式聘用，均是規避台灣的法令，拉攏吸納台人作為陸方統戰宣傳看板。

內政部呼籲，台人不應隨陸方起舞，而應儘速停止擔任相關職務，「堅守台灣自由、民主價值，共同維護台灣利益與安全」。

內政部指出，台人赴陸擔任社區主任助理，違反兩岸條例第33條第2項規定不得擔任經大陸委員會公告禁止之中國大陸黨政軍機關（構）、團體之職務，依該法第90條第3款規定，裁處新台幣10萬元罰款。

（中央社）