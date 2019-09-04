【逃犯條例】黃之鋒促台灣修「難民法」碰壁　蔡英文政府支吾以對

香港眾志秘書長黃之鋒昨天（3日）抵達台灣，並先後與時代力量及民進黨人士進行了會面。據稱，黃之鋒此行希望能夠促使台灣修訂「難民法」，但此舉卻未能得到台當局的積極響應。

3日上午9時許，黃之鋒抵達台灣後，首先去拜會了時代力量。當天下午，黃之鋒等人又前往民進黨總部，與黨主席卓榮泰及副秘書長林飛帆等人舉行約1小時閉門會議，隨後召開記者會。

消息稱，黃之鋒希望台灣政府在「難民法」上有所調整，給予港人「更多實質協助」。但是，民進黨當局則支吾以對。

台行政院長蘇貞昌含糊回應稱，會依據現有的機制做最好的應用，台灣「相關的法律機制」，都依照目前運作完備自如。

陸委會也不願意正面回答，只是表示「港澳關係條例」等對「政治庇護」與居留有明文規定。

（中國時報）

針對修訂「難民法」，台灣社交媒體上多數網民持負面看法，有人稱「真的收『香港難民』，民進黨明年不用選了」。

但也有網民認為，沒想到真的有人提出所謂「難民法」，民進黨「不收」，炒作出來的票可能要沒了，「是不是騎虎難下」。

黃之鋒此次是受民進黨籍「交通部長」林佳龍把持的「光合基金會」邀請赴台，同行的還有香港立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉。

黃之鋒在接受採訪時聲稱此次來台有三個目的，包括跟「台灣朋友」分享現在香港的情況以及希望台灣有「人道機制」等。

中國國務院台辦發言人馬曉光曾強調，近期香港局勢複雜嚴峻，民進黨及其當局在其中扮演了極不光彩的角色。並正告民進黨及其當局立即收回伸向香港的黑手，否則必將自食惡果。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍指出，香港反修例活動的持續變質惡化，與「台獨」勢力的全程干預和推波助瀾密不可分。

台灣民進黨基於自身選舉政治利益和對「一國兩制」的極端排斥立場，在香港事件上極限施壓，對美國無限配合。

田飛龍指出，不過蔡英文撿到的這隻槍也有「回火」效應：其一，香港「政治難民」難以消化，口惠實不至；其二，挑戰大陸底線，引來一系列制裁（暫停自由行等）；其三，捆綁對抗立場，對台灣總體上的地緣政治安全和經濟發展不利；其四，純粹政治操作和口號宣傳，總有被民意看穿及遺棄的風險；其五，港台關係會在「一國兩制」下走向惡化。