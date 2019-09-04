【專訪】台學者黃介正：蔡英文藉反修例販售「芒果乾」操作選情

大陸海協會副會長孫亞夫8月31日批評，台灣民進黨及其政府策動和支持香港暴亂，然後利用香港混亂局面攻擊「一國兩制」。並稱，蔡英文不是「撿到槍、撿到炮」，而是「製造槍、製造炮」，向中國大陸射擊。 對此，台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正接受訪問時指出，香港問題目前是民進黨政府向台灣人民販售的「芒果乾」（「亡國感」的諧音，台灣現在的流行詞）之一，在選前這或許能操作一點選情，但「開弓沒有回頭箭」，必須慎重考慮。 撰稿：楊家鑫

對於日前孫亞夫批評蔡英文在香港問題「製造槍炮」。黃介正表示，台灣如果沒有官方或者執政黨力量介入，就沒有所謂「製造槍炮」的問題。至於教會、親民進黨的民間團體自發性行動，台灣政府也管不了、也沒辦法管。

黃介正指出，香港問題是某些人進口到台灣的「芒果乾」，這個芒果乾的口味則是「失敗主義」，他們明明知道上百種「台灣不是香港」的事實，「卻把可以選總統、有國軍的中華民國，故意放進特別行政區的降格外包裝，販賣恐懼」，讓台灣人民認定未來註定失敗，產生自暴自棄心理，自毀信心。

他認為，無論香港局勢如何處理，蔡政府要不要撿槍，都必須考慮清楚，餵食「芒果乾」，也許能操作一點選情，但台灣跟香港真的不一樣，不應該過度連結。倘為自己獲利而操作失當，不但無法協助香港長遠民主，反而可能將香港推下深淵。

台灣學者黃介正認為，民進黨頻頻提到香港日前的反修例風波，操作「亡國」感意在選票。（楊家鑫／多維新聞）

而據傳大陸曾指責民進黨主席卓榮泰在民進黨會議中指示，要求相關部門研議擴大聲援香港的做法。但後來卓榮泰又對外稱，「民進黨沒有這個能力，也不會做這樣的事情」。 對於民進黨在聲援香港中扮演的角色，黃介正認為，相較行政機關，民進黨中央的積極度讓人感覺比較強一點，包括座談、電話連線等，但這需要民進黨政府與民進黨中央溝通解決。蔡政府做到什麼程度，會被別人視為介入，「一半自己可以掌握，一半是對岸接不接受」，而民共之間沒有互信是路人皆知。

黃介正認為，未來五個月，民進黨的操作基本上一切以勝選為目標，想的問題都是如何把票弄多。有一些不選的人會顧慮到選後的、長期的兩岸關係，但在選的人會想說，選贏再說；若選輸了，就是選贏的人要傷腦筋，反正又不是我家的事，就先不想了。

蔡英文數度聲援香港，民調也持續升高。（台灣總統府）

此外，針對路透社於9月2日披露，台灣南太平洋島國友邦所羅門群島（Solomon Islands）可能在本週做出外交轉向決定。如果所羅門群島與北京建交，台灣邦交國將只剩16個。 對此，黃介正認為，所羅門斷交事件若是在台灣2020年總統大選前發生，同樣也是一個販賣「芒果乾」，來吸引選票的機會。但若操作過頭，難保引起選民危機感，想下架這種亂撿槍的人。

黃介正分析，當北京開始不在乎台灣是否「撿到槍」，說不定有一天台灣會撿到不敢撿，撿到心惶惶；當北京不在乎台灣哪個政黨當選，那就是另一個層次的問題，不再是藍綠的問題，而是兩岸的問題了，這是台灣執政黨政府需要思考評估的問題。 但他也說，大陸也要評估，當把兩岸關係弄到冰點，讓兩岸人民彼此仇視，對大陸來說，對台工作也是不及格。有些事情較難恢復，若只是被蚊子叮，塗塗藥，過幾天就好，包就不見了；但砍一刀，就會有刀疤存在，斷交就是會留疤的東西，很難恢復。