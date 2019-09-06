【觀察】韓國瑜的「千軍萬馬」能否震懾郭台銘？

韓國瑜即將在9月8日於新北市舉辦身為國民黨總統候選人的首場競選活動。根據台媒報道，初估最少應該會有10萬民眾參與，而國民黨將會有前任黨主席馬英九、洪秀柱、以及現任黨主席吳敦義及前縣長林豐正、周錫瑋等都將到場「合體」，不過新北市「大家長」即前後任市長朱立倫、侯友宜都不出席，也引發外界熱議。

高雄市長韓國瑜（右3）於6月22日晚間到台中出席造勢活動，韓國瑜的動員能力一向被認為是優勢。（中央社）

眾所周知，郭台銘非常有可能脱黨參選2020總統大選，而倘若郭台銘參選，將對藍營選情和士氣造成巨大沖擊，甚至有人認為郭台銘將成為「造王者」，間接導致現任總統蔡英文成功連任。而郭台銘出於獨立參選的考慮，因此將於9月17日前做出最終決定。不過郭台銘評估是否參選的其中的一個重要考量，就是參選能否成功的可能概率，而其中的關鍵便是韓國瑜的人氣和支持度會否「每下愈況」。

韓國瑜的人氣和郭台銘能否在2020總統大選中勝出有何關聯呢？其實類似的情況曾發生在台北市長柯文哲身上。原本柯文哲的確考慮過參選2020總統大選，而在「三足鼎立」的情況下，倘若民進黨蔡英文的選情變成第三名，則柯文哲可以通過操作「棄保效應」，在選戰的最後時刻和韓國瑜「決一勝負」。不過自從2019年6月份香港事件爆發以來，間接影響蔡英文的民調「水漲船高」居高不下，因此讓有意參選的柯文哲在8月初採取組黨的決定，務實地轉攻立法委員席次。

韓國瑜於6月2日在台北凱道上帶領群眾高唱「愛國歌曲」《中華民國頌》。（多維記者：譚英瑛／攝）

換言之，從結果來看，蔡英文的支持度從2018年「九合一」選舉前後掉至低谷，但卻在2019年初因為兩岸議題「撿到槍」變成「辣台派」，而在6月份也因為香港事件爆發，讓蔡英文的民調甚至有「後勢看漲」的趨勢，成功地嚇阻了柯文哲，並讓柯文哲降低甚至打消參選總統的意願，因此柯文哲轉而希望在國民黨初選中落敗的郭台銘出來參選。不過，倘若最終郭台銘放棄參選的話，則換柯文哲再度陷入「天人交戰」的局面。

因此韓國瑜在新北市的造勢活動顯然變得很重要，倘若韓國瑜真能成功號召「千軍萬馬」，展示韓國瑜的堅實民意基礎和國民黨的團結，的確在一定程度上能夠打消郭台銘參選的念頭，或許也可以說目前形成「郭韓鬥」的局面，雙方斗的不僅是網路聲量，還包括地面組織動員的能力，而後者一向被認為是韓國瑜陣營的強項。而韓國瑜能否再度充分發揮這個優勢成功嚇阻郭台銘參選的意願，或許將決定國民黨的命運。