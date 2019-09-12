郭台銘退出國民黨　民進黨稱預料之中　蔡英文：不評論但格外諷刺

台灣鴻海集團創辦人郭台銘今日（12）透過幕僚宣布，即日起退出國民黨，其參選總統似是箭在弦上，為2020台灣大選再添變數。 對於郭台銘退出國民黨，競逐連任的台灣總統蔡英文指，不評論事件，但感到「格外諷刺」；民進黨則表示，事件屬預料之中，並不意外。

郭台銘參選總統似是箭在弦上，為2020台灣大選再添變數。（中央社）

今日上午，蔡英文出席活動時被問到對郭台銘退出國民黨的意見，以及其參選會否影響選情。蔡英文回應道，台灣社會對於2020大選有很多討論，她會依照既有的規劃來進行；又指民進黨在這階段非常團結，會一直團結下去，會集結最大的社會支持，贏得2020。

蔡英文連任競選辦公室則發聲明指，國民黨分裂是國民黨的家務事，「我們不評論國民黨的家務事。」

聲明又稱，郭台銘是國民黨的忠貞榮譽黨員，畢竟過去國民黨候選人競選時，他都是大力讚賞支持背書。但如今退出國民黨，而且一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也「格外諷刺」，「既然覺得國民黨這麼糟，當初郭先生又為何要參加初選爭取代表國民黨？」

蔡英文連任競選辦公室稱，不評論國民黨的家務事。（資料圖片）

民進黨：國民黨不停自我裂解、不負責任

民進黨方面，發言人薛呈懿下午表示，郭台銘自國民黨初選後便開始鋪陳退黨的途徑，此結果是在預料之中，民進黨並不意外。

她指出，參與政黨和退出政黨都是個人自由，應予以尊重。但倘若是同意透過黨內民主機制爭取總統提名，而在結果不如己意之後，又選擇脱黨參選，恐有違民主政治的常理。國民黨從2000年選舉以來，經過「連宋分裂」，「換柱」等黨內提名風暴，現在郭台銘又不接受黨內初選結果，選擇憤而退黨，顯見國民黨內部勢力不停在自我裂解，只有權力慾望，沒有核心價值，更是一個不負責任的政黨。