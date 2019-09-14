台軍首艘自製巡防艦延宕：戰鬥系統進度落後

台灣海軍推動「震海」計劃新建4500噸級的自製巡防艦，第一艘原型艦預定於2026年交船。 不過有台媒近日發現，依據海軍原訂規劃，明年應該編列46.9億元（新台幣，下同）預算，但是2020年度國防預算書上，卻僅編列9051萬元，顯示案件發生變數。 對此，台灣海軍在今日（14日）發出的新聞稿中承認，新一代巡防艦為科技研發案，發展過程中會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免。

台軍早期公布「建軍願景」中的新一代巡防艦，當時構型包括相位陣列雷達。（台灣海軍供圖）

據台媒《聯合新聞網》報道，針對《中國時報》報道「國艦國造多波折」，海軍司令部在新聞稿透露，造艦案預算的編列，是依據敵情威脅、作戰需求、國防預算額度與戰力優先等級訂定，分為「軍事投資」與「科技研發案」；其中科技研發案，是前瞻未來的作戰需求建案，新一代巡防艦即為科研案，發展過程中會受技術限制、輸出許可或物料來源等因素影響，可能延宕是無法避免，中科院在這方面已盡力克服。

台灣海軍在昨日（13日）發布的澄清新聞稿中也提到，因中科院「迅聯」戰鬥系統的科研案進度延緩一年，故2020年預算同步緩列至2021年執行。針對傳媒報道「戰鬥系統改與國外大廠合作」，海軍則予以否認，強調本案仍「以中科院科研案為主，國外廠商備案為輔」，將會審慎作整體評估，以符合作戰實需。

台灣海軍還指出，「國艦國造」政策為台灣重要產業發展政策，海軍目前執行各造艦規劃，計有潛艦國造、兩棲船塢運輸艦、沱江後續艦建造中，未來將持續執行新一代飛彈巡防艦、新型救難艦、微型飛彈突擊艇等；另海巡署亦進行600噸等各型艦艇造艦規劃。

（聯合新聞網）