疑因「神秘人事件」國際醫療組織將大陸除名　台灣人當選主席

世界衛生組織（WHO）認可的非政府組織「國際醫學資訊協會（IMIA）」（內地譯作國際醫藥信息協會），8月時在全體會員大會上通過決議將中國大陸的中國醫藥信息協會（CMIA）除名。 此外，該組織任命台灣醫學資訊學會（TAMI）常務理事李友專出任主席。TAMI亦獲得2023年世界大會的主辦權。

台灣傳媒《中央社》報道，CMIA被除名是因為在2017年主辦協會世界大會時，不僅舉辦地點連續更改4次，且拖欠諸多應繳費用長達兩年，是故協會在8月開會時，通過決議除名。

李友專在接受《中央社》訪問時則直言，對被推舉出任主席感到相當開心，很興奮能替台灣發聲，有機會透過協會參與WHO的各種活動，盼替台灣、替國際組織貢獻心力，將資訊系統帶入南亞、非洲等國家，將台灣的醫療資訊技術引進歐美市場。

李友專是台灣醫學方面的人工智能權威。（中央社）

李友專是現任台北醫學大學醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任，是台灣醫學方面的人工智能 （Artificial Intelligence）權威，以專業帶領北醫大發展AI技術，不僅研發出許多AI決策支援系統，更推出「痣能達人」App，讓民眾隨時可利用手機了解身上的痣究竟是痣還是癌。

而據中國大陸官方傳媒《環球網》報道，大陸被除名是因為一位神秘人「邁克（Mike）」，「據相關外國學會反映， 一個自稱是『邁克』的人，在2017年的大會籌備期間，用CMIA及大會組織的名義與IMIA多個會員學會聯繫索要多份邀請函（已知有美國、加拿大、巴西等），並多次組團出訪，還向國外機構作出多項承諾。這些出訪人員到當地後僅與外國學會接觸不到30分鐘時間就不知去向，更不清楚這些人員還有甚麼活動」。

由於「邁克」的行為，致使IMIA及相關國家的協會認為大陸方面「對國際組織隱瞞實情，不兑現承諾」，要求須在今年7月底前說明相關出訪團在所到國家的日程安排和活動內容，否則就會在8月的全體會員大會上提交除名提案。

報道續指，「對此情況，CMIA和廈門市政府經過調查，均表示查無此人。根據介紹，相關外國學會反映了『邁克』 事件，但並沒有向中方提供關於『邁克』的任何身份訊息、電話等線索，導致中方根本無從查找『邁克』」。相關負責人表明，現正致力尋找這位神秘人「邁克」，以向IMIA證明「邁克」並非CMIA的人員，其行為不能代表CMIA，爭取盡早恢復CMIA的合法席位。

TAMI：大陸遭除名與台灣人當選主席兩事無關

值得一提是，大陸方面遭除名以及台灣人當選主席事件經媒體報道後，TAMI專門在官方網站發出澄清啟事，「進行前後因果連接與兩岸關係解讀，因非事實」。澄清啟事指出，CMIA被除名原因，與TAMI競爭獲得主辦權，以及李友專被推薦並獲得支持擔任2021年至2023年IMIA主席，兩件事無任何關連，「該除名事件，我們深表遺憾，其主因實為CMIA主辦Medinfo 2017國際大會後，無法履行承諾總會IMIA之契約問題導致」。

TAMI有在官方網站發出澄清啟事。（網頁截圖）

聲明又強調，主辦權及主席改選的提案，均有獲得CMIA代表的正面支持，「我方表示感謝外，投票前後絕無媒體報道中所述的任何干擾行為」，乃至TAMI的理事長已被邀請至CMIA主辦之全球華人醫藥信息大會擔任唯一之Keynote演講貴賓。

（綜合報道）