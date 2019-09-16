【暫停赴台個人遊】區隔對待　小三通自由行9月20日起恢復

在中國大陸「鑑於當前兩岸關係」，自8月1日起暫停全部現有47個城市大陸居民赴台個人遊試點後，澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應在8月12日聯袂至北京拜會大陸國台辦主任劉結一，爭取金馬澎三離島維持陸客自由行的簽發作業。

金門縣政府今天（16日）發布新聞稿表示，經歷了一個多月來的奔走、溝通，終獲陸方務實回應，並自9月20日起恢復20個海西自由行城市居民，辦理赴金馬澎個人遊簽註申請。

台灣3離島首長赴北京拜會劉結一（中）溝通自由行禁令相關問題。（中央社）

金門縣政府新聞稿指出，包括福建省（福州、廈門、漳州、泉州、龍巖、莆田、三明、南平、寧德）、浙江省（温州、麗水、衢州）、江西省（撫州、上饒、鷹潭、贛州）與廣東省（梅洲、潮州、汕頭、揭陽）等20個城市，自20日起均可循小三通至金門、馬祖與澎湖自由行，可望有效降低大三通自由行暫停所帶來產業衝擊。金門縣政府表示「對長期仰賴小三通的金門觀光產業，無疑是一劑強心針，昔日陸客穿梭大街小巷的榮景，將可望再現」。

相關訊息經查證廈門市、漳州市公安與福建省台辦都證實確有此事。據廈門出入境官方微信消息，廈門市出入境管理部門自2019年9月20日起恢復受理本市戶籍居民赴金馬澎個人旅遊簽註申請。

消息稱，本市居民辦妥赴金馬澎個人旅遊簽註後，請向有資質的旅行社諮詢辦理入台許可證件，經直接通航金馬澎地區的口岸出境。

9月20日起海西地區20個城市將首先恢復受理赴金馬澎自由行的簽註業務。（資料圖片）

大陸8月1日起停發47個試點城市的赴台個人旅遊簽註，衝擊金門、澎湖及連江3離島「小三通」觀光產業。金門縣政府觀光處指，9月起已明顯感受大陸新政策帶來的衝擊；9月1日至10日小三通陸客累計出入境人次為4273，較去年同期的16202人次減少約74%。

資料顯示，大陸自2011年起，陸續開放4省份20城市的居民，以「小三通」方式赴台以個人或團體方式旅遊，大陸發出相應旅遊簽注，台灣則發給相應的「入金證」，但在台旅遊地點僅限金門、馬祖和澎湖地區，不能到台灣本島。