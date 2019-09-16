吳釗燮宣布與所羅門斷交　蔡英文：不與大陸競逐金錢外交

據中央社報道，所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的外交關係，與中國大陸建交。所羅門與台灣在1983年建交，是台灣在南太平洋的最大友邦。目前台灣邦交國數量降至16個。

台灣外交部長吳釗燮今天晚間6點半臨時召開記者會表示，中華民國與南太友邦所羅門群島自即日起斷交；對於所國政府內閣決定與中國大陸建立外交關係，中華民國對此至感遺憾，強力譴責，並終止與所國的外交關係，全面停止雙邊合作計劃，立即撤離大使館、技術團、台灣衛生中心，也要求所國駐台人員立即撤離。

吳釗燮因所羅門群島斷交一事向蔡英文請辭。台灣總統府晚間指出，所有外交部的第一線同仁都已經盡最大的力量，努力到最後一刻，因此，沒有辭職的問題。（攝影洪嘉徽）

吳釗燮表示，中國大陸政府透過金錢外交手段，目的就是在打擊台灣，傷害台灣人民，一點一滴壓縮台灣主權，這次更刻意在台灣大選前進行攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，政府予以強力譴責，呼籲台灣人民堅持主權，自由民主理念，堅持走向國際。

蔡英文表示台灣不會屈服。（攝影洪嘉徽）

其後台灣總統蔡英文在總統府召開記者會，對於所國政府與中國大陸建交的決定表達強烈遺憾譴責，她說，面對中國的介入打壓，台灣絕不受威脅，不會任人予取予求，不會和中國競逐金錢外交。

她表示面對中國霸凌，台灣必須要勇敢團結走向世界，「我們沒有退路」，不能妥協，台灣必須一致對外走出自己的路。

針對所羅門群島與台灣斷交，國民黨發布新聞稿表示，所國已是民進黨執政短短3年多來第6個斷交國家。斷交國不斷增加，民進黨政府始終檢討別人不見自我省思，若民進黨政府的外交及兩岸政策無法改弦易轍，擔憂台灣國際空間恐持續被壓縮。