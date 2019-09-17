陸資在台設博弈公司賭資逾50億人仔　74人遭台警方逮捕

有大陸博弈業者在台設立公司建立「一條龍」博奕產業鏈，供大陸地區賭客博奕。日前，台灣刑事局循線逮捕劉姓主嫌等74人，訊問後依賭博罪嫌送辦。據稱，該公司成立近一年賭資逾人民幣50億元。

刑事警察局電信偵查大隊16日表示，警方在今年7月間，發現「bet365」等賭博網站充斥各種博奕遊戲介面，內容包含體育簽賭、真人視訊、電子遊戲等博奕項目，並疑似透過陸資在台成立2間分工完備的博奕公司。

警方查扣的賭博設備。（中央社）

警方查出，大陸博奕業者為躲避當地公安追緝，需在境外設置營運據點，看上台灣在工程技術、網上客服方面「人才」，決定來台設立公司。

主嫌劉姓男子在台成立2間公司，從底層技術的遊戲串接、網站排行優化、賭博網站維護、美工設計，一直到賭奕遊戲推廣、攬客與客服中心等，以「一條龍」方式包辦所有工作，在台建立完整的博奕產業鏈，供大陸地區賭客博奕。

警方查獲大批電腦器材。（中國時報）

辦案人員11日兵分多路，前往賭博公司位於台中市西屯區的商辦大樓據點偵辦，發現內部層層控制刷卡及按指紋進出，員工上班後還要交出手機禁止通訊，除帶回劉姓主嫌等74人（含陸籍成員7人），並查扣證物電腦主機122台、行動電話215支、伺服器與現金新台幣28萬7800元。

辦案人員初步清查，公司成立近一年賭資逾人民幣50億元。劉姓男子等74人訊問後，被依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

（中央社）