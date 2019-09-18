吉林3歲女孩誤吞12粒「磁力珠」　致5處腸穿窿1處腸壞死

吉林四平一名3歲女孩小雯（化名）日前感到肚子疼痛，伴隨發燒。家長以為是腸胃炎，但治療幾天卻不見好轉，反而發燒愈來愈嚴重，經醫院檢查發現，孩子腹腔內的12粒「磁力珠」玩具才是真兇，這些磁力珠是小雯誤吞入肚的，進入腸道吸附在一起後，造成小雯5處腸穿窿、1處腸壞死，引起嚴重腹膜炎。

護士正在餵小雯吃流食。（吉林日報）

小雯的家長說，孩子肚子痛好幾日，他們以為是飲食導致，就在家附近醫院檢查後，拿着腸胃炎的診斷結果，讓小雯吃了一些藥，可持續的疼痛卻一直存在，上週末小雯更是痛得哭鬧不止，看着孩子情況嚴重，便緊急將孩子送到大型醫院。

通過彩超檢查，醫生發現小雯腸道內有異物，為準確判斷異物到底為何，在繼續進行的電腦掃描（CT）檢查中，孩子的腸道位置出現了一串亮亮的物體，被辨認為磁力珠。

確定病情後，小雯第一時間被送進手術室。手術過程中醫生發現，因為腸道穿孔，米粒等食物都已經到達腹腔，感染程度嚴重。通過手術，一共發現12粒磁力珠，由於磁力珠在腸道內互相吸咐，並對腸壁產生壓力，不僅導致腸道5處穿孔，還有1處腸壞死。醫生緊急手術取出12顆磁珠並切除一段腸管。

小雯的主治醫師說，「孩子多虧就診及時，如果再延誤幾天就危險了。」指腸穿孔若不及時處理，很可能造成感染休克等後果，增加後期治療的難度。

主治醫師指出，孩子年齡小，沒有分辨能力，家長在選擇玩具的時候一定要注意安全性，磁力珠雖然顏色鮮豔，卻很容易被孩子吃進肚子，因為有磁力在腸道內互相吸引，不僅能導致腸道梗阻、壞死、穿孔，更嚴重的還能導致死亡。

（長春晚報）