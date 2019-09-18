【傳大陸不滿】任期僅9個多月　駐港法務秘書不獲續發簽證今返台

台灣法務部調查局的首位駐港法務秘書蔡孟潔於去年12月赴任後，傳出大陸當局有所不滿，要求撤換。而蔡孟潔的簽證於周三（18日）到期後，未接獲香港方面續發。 蔡孟潔預定當天返回台灣，任期僅9月多月就結束。台媒《中央社》引述調查局官員透露，短期內恐難再派人赴港，駐港法務秘書雖「空前」，但怕要「絕後」了。

報道指，此前在陸委會居間協助下，調查局去年成功派人前往香港辦事處擔任法務秘書，同類職位在美國、英國、菲律賓等國家的代表處均有，職責主要是防制恐怖分子破壞、滲透外館，並與當地執法機關建立合作管道。在香港的情況，駐港法務秘書據報是為協助金融犯罪偵查與洗錢防制等工作，限於兩岸關係的特殊情況，蔡孟潔沒有司法調查權，不得執行情蒐任務。

調查局官員強調，蔡孟潔無法獲得續發工作簽證，絕非個人問題。蔡孟潔在香港期間全力配合代表處負責執法合作業務，一切遵守香港方面的規範，並無任何違規，對香港方面僅以籠統理由不予續發工作簽證感到遺憾。

該名官員又指，蔡孟潔駐港期間雖沒有司法權，但仍致力於執法合作，例如曾與台中地檢署偵辦一宗電訊詐欺案，全靠蔡孟潔在香港與美國的移民及海關執法局（ICE）積極合作，成功協助將疑犯從美國遣返回台灣，是台灣與美國美首次合作破獲跨國電訊詐欺機房案。

法務部調查局為台灣的犯罪偵查與情報機構，主要任務為維護國家安全與偵辦重大犯罪，包括防制內亂與外患、保護國家機密、貪瀆防制和賄選查察、國內安全調查，以及防制非法槍械、毒品、組織犯罪、詐騙集團與洗錢等。其前身為中國國民黨中央執行委員會調查統計局（即「中統」），曾為中國國民黨的主要情報機構之一。

（中央社）