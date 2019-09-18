【台灣人在陸失蹤】海基會：3年來共接獲149件案件　67件無音訊

撰文：彭琤琳
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台灣屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居8月20日被大陸方面以「涉嫌危害國家安全」拘捕，至今沒有進一步消息。至於去年7月同樣在大陸失蹤，疑似也遭「國安理由」羈押的南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，也同樣沒有進一步消息。
據台媒報道，海基會發言人蔡孟君今日（18）日表示，海基會迄今已四度發函海協會詢問，但陸方並未回覆。
據海基會統計，自2016年5月蔡英文執政至今，共接獲149件台灣人在大陸失蹤的陳情案件，迄今仍有67件毫無音訊。
海基會13日舉行中秋台商聯誼座談。（聯合新聞網）
此外，海基會舉辦的大陸台商秋節小型座談會已落幕，蔡孟君表示，本次台商活動共舉行2場次小型座談，出席總人數逾300人，其中台商約150人。
台商憂中共代理人修法
蔡孟君稱，台商普遍關切「禁止中共政治代理人」修法議題，台商表示修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮，也希望海基會能持續反映台商心聲，協助台商、為台商爭取權益。
她表示，海基會秘書長姚人多在會中表達海基會已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮。陸委會主委陳明通也公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。
據介紹，台商也關心明年大選及春節兩岸航班與機票問題，對兩岸重複課税、增進兩岸青年交流等議題表達意見
（聯合新聞網）