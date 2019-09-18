【台灣人在陸失蹤】海基會：3年來共接獲149件案件　67件無音訊

台灣屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居8月20日被大陸方面以「涉嫌危害國家安全」拘捕，至今沒有進一步消息。至於去年7月同樣在大陸失蹤，疑似也遭「國安理由」羈押的南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹，也同樣沒有進一步消息。

據台媒報道，海基會發言人蔡孟君今日（18）日表示，海基會迄今已四度發函海協會詢問，但陸方並未回覆。

據海基會統計，自2016年5月蔡英文執政至今，共接獲149件台灣人在大陸失蹤的陳情案件，迄今仍有67件毫無音訊。