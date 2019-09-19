【觀察】大陸解禁金馬澎小三通自由行　這是「助攻」國民黨嗎？

台灣金門縣政府9月16日宣布，大陸出入境管理部門公告9月20日起將恢復受理金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽註申請，福建、浙江、江西與廣東等20個城市民眾，可循小三通到金馬澎自由行。

大陸文化和旅遊部公告自8月1日起暫停大陸47個城市居民赴台自由行，根據台媒新聞報道，金門縣長楊鎮浯第一時間就致電大陸國台辦表達關切，並與澎湖及連江縣首長於8月12日前往北京拜會大陸國台辦主任劉結一，爭取對金門、馬祖、澎湖等旅遊政策應有區隔作為。而經過一個月的溝通和協調，如今終獲陸方回應。

金門是小三通的重點開放處。（中央社）

根據金門觀光局的資料顯示，9月上旬小三通陸客累計入出境4,273人次，較2018年同期的16,202人次，減少約74%，已明顯感受陸方政策帶來的衝擊。此外，據統計資料顯示，小三通陸客佔總人流的45％，其中自由行更佔70％，金門小三通人數被北京下令禁止自由行以及團客限縮腰斬一半，金門的觀光業和經濟將受到嚴重衝擊。據台灣內政部移民署的統計數據，2019年前6個月，大陸游客佔訪台遊客總數的28%，其中半數以上為自由行，他們對台灣經濟的人均貢獻超過大陸旅遊團客。

北京的對台政策主要是採取「硬的更硬、軟的更軟」的差別對待，前者主要是對付抗中的蔡英文政府，而後者則是針對友中的台灣民眾，包括2018年2月出台的「對台31條」。不過在2019年7月底之後宣布的暫停陸客赴台自由行、暫停影人蔘加金馬獎，均被視為是模糊兩者界限的「地圖炮」行為，因為這些禁令的確衝擊到台灣觀光業的經濟收入，也為兩岸民間交流抹上一層陰影。

蔡英文於2019年8月23日首赴金門參加823紀念儀式，被外界批評是選舉考量。（中央社）

由於北京下令禁止自由行和解禁的時間都臨近台灣大選，台媒認為這是北京有意干預台灣2020總統大選的表現，希望透過自由行禁令讓台灣觀光業遭受衝擊，進而影響執政的民進黨在2020大選中的選情。對於北京的禁令，台灣觀光局迅速於8月1日宣布擴大「秋冬國民旅遊」的政策補貼，補貼金額高達36億新台幣，希望能夠對抗觀光業的「景氣寒冬」，也試圖挽救2020選舉的選情。

而今，北京又鬆綁陸客前往金門、馬祖、澎湖小三通的自由行，自然令人聯想這會是在2020總統大選中「助攻」國民黨的表現。北京釋放的訊號非常明顯，由於這三個地區的首長都是國民黨籍，倘若兩岸政治關係良好，則民間交流和往來才能可長可久、互利互惠。不過，金門縣人口約有13 萬，而澎湖縣約有10萬，而連江縣才13,073人，由於這三個地區的人數稀少，受北京政策影響的人數非常有限，因此它的象徵意涵顯然大於實質意涵。

此外，北京釋放的善意，不僅只着眼在2020總統大選，而是放眼追求兩岸和平統一。由於台灣2020總統大選的格局已然形成藍綠對決的局面，而對北京來說，這將是一場「獨與非獨」的選戰，從統戰的角度來說，一方面當然希望國民黨能夠重返執政，避免兩岸關係不斷惡化的局面，但另一方面，北京也必須認識到，單單只是「助攻」國民黨並無法改變和扭轉枱灣民眾「拒統」的心態，因此仍需另闢其徑。