【2020大選】陳水扁勸退呂秀蓮：若拉下蔡英文　韓當選會抓我回去

台灣獨派政黨喜樂島聯盟上星期宣布決議，推薦前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯搭擋參選2020年正副總統。 不過，台灣前總統陳水扁昨日（22日）在Facebook發文，對呂秀蓮參選表達反對，直問「喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」，他最後更呼籲「愛護阿扁的支持者」及台灣選民們「團結抵抗中國的侵略」。

陳水扁帖文分析指，9月17日登記連署總統候選人截止前，公認呼聲不低的柯文哲不參選轉而支持郭台銘，郭台銘則在最後一刻選擇退出，形成蔡英文與韓國瑜的藍綠大對決，「當統派與藍營費盡力氣整合成功，喜樂島聯盟黨卻臨時提名呂秀蓮參選總統，造成台派與綠營的大分裂。」

陳水扁說，現況看來，呂秀蓮的勝率顯然最為微弱，「韓國瑜也說過，只要他當選，阿扁就會（被）抓回去，這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」他又向所有選民喊話，指韓國瑜若當選，就將與中國大陸簽署和平協議，「台灣也會淪為第二個西藏、第二個香港」，直問「這是我們想要的嗎？」

陳水扁表示，他不贊同呂秀蓮參選2020總統，原因在於不應在登記連署前夕倉促做重大決定。他肯定呂秀蓮的能力，並讚揚呂秀蓮是他兩次參選總統的最佳副手，又指縱使當年提名過程阻力重重，「堅持提名搭檔呂秀蓮是絕對正確的選擇。」

呂秀蓮（右）與搭檔副手，前南投縣長彭百顯。（newtalk）

呂：扁怕蔡算帳所以要切割

對於陳水扁上述帖文，呂秀蓮今天（23日）表示，她體諒扁的處境，因為扁還是希望蔡英文可特赦，扁很怕蔡算扁帳，所以要切割。

對於登記連署參選，呂秀蓮透露，很早就有人來找她參選，不過一開始她不為所動，理由是無權、無錢、無勢，這次決定接受由喜樂黨聯盟推薦登記連署，是在連署期限前兩天、9月15日決定，甚至登記連署前，民進黨主席卓榮泰也曾要求先見面，但被呂拒絕。

呂表示，她在連署登記後隔日與卓見到面，她向卓表達，自己還是很愛民進黨，但民進黨被蔡英文領導後已經國民黨化，現在的民進黨已變成第二個民進黨、第二個國民黨。

呂秀蓮說，若人民給她機會，她會全面改造制度，包括大量限縮總統權力、強化考選制度等。她又說，若通過連署，她會宣布只做一任，並會透過憲法處理將總統任期延長例如5年等，但不能選連任，「絕對要讓台灣脱胎換骨」。

（自由時報、聯合報）