李明哲父親逝世　李凈瑜籲獄方允夫返台奔喪：「願做人質」

台灣NGO工作者李明哲2017年3月遭中國大陸逮捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，目前仍在湖南赤山監獄服刑。 李明哲的妻子李凈瑜今天（23日）發聲明呼籲獄方允許李明哲返台奔喪，並保證李明哲奔喪祭拜父親後，絕對會返回大陸服完剩餘刑期；她願在李明哲返台奔喪期間，留在大陸的監獄作「人質」。

圖為李淨瑜。（資料圖片）

李凈瑜表示，她在知道李明哲的父親往生後，曾立即提出一份申請書，希望大陸政府能依據其法令及慣例，准許李明哲返台奔喪。她又指，自己提出的請求是基於文明世界的法令及人道標準，「但願自居為文明大國的中華人民共和國向世界證明其高度的文明水平」。

李凈瑜還在網上發布她於9月10日發給台灣陸委會的信函，在函中她懇請陸委會用最速件協助她向赤山監獄申請，讓李明哲返台奔喪，同時請求陸委會一併協助李明哲的母親郭秀泰與她一同前往大陸探視李明哲。

海基會：盡力提供家屬相關協助

台灣海基會發出新聞稿指出，李凈瑜於本月間向政府表達，李明哲的父親不幸往生，希望政府協助，讓李明哲能夠返台奔喪。海基會會旋依陸委會所囑，致函大陸海協會，請該會基於人道及親情考量，以及當事人與家屬權益，儘速協調有關部門優予協處，同意李凈瑜的申請。

海基會指，李凈瑜及李明哲母親下午已搭機赴陸，該會援例派員陪同，並全力協處以利此行順遂；基於保障當事人與家屬應有權益，該會盡力提供家屬相關協助，希望能讓李明哲先生早日平安返台。

陸委會：已第一時間與陸方聯繫

陸委會則表示，第一時間已透過既有管道與陸方聯繫，要求陸方協調有關部門，落實保障李明哲及家屬應有的權益。

對於返台奔喪一事，陸委會也呼籲陸方應積極重視，儘速回應李明哲家屬訴求。

（綜合報道）